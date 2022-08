Thymen Arensman heeft donderdag de eerste profzege in zijn carrière geboekt. De 22-jarige Gelderlander was de snelste in de zesde etappe van de Ronde van Polen, een individuele klimtijdrit over 11,8 kilometer.

Arensman legde het parcours van Nowy Targ naar skistation Wierch Rusinski af in zeventien minuten en veertig seconden. Daarmee was hij zeven seconden sneller dan de Amerikaan Magnus Sheffield. De Brit Ethan Hayter eindigde op acht tellen als derde.

In het algemeen klassement staat Arensman nu tweede. De renner van Team DSM heeft elf seconden achterstand op Hayter, die de leiderstrui overneemt van de Colombiaan Sergio Higuita.

Eerder dit jaar werd Arensman nog tweede in de slottijdrit van de Giro d'Italia. Toen moest hij alleen de Italiaan Matteo Sobrero voor zich dulden. Sobrero deed ook mee in Polen en gaf ditmaal een halve minuut toe op de Nederlander.

De overwinning van Arensman is de tweede Nederlandse ritzege in deze editie van de Ronde van Polen. Afgelopen zaterdag sprintte Olav Kooij naar de winst in de openingsrit.

De Ronde van Polen, die deel uitmaakt van de WorldTour, wordt vrijdag afgesloten. Dan rijdt het peloton over 177,8 heuvelachtige kilometers van Valsir naar Krakau.