Timo Roosen heeft woensdag op zeer merkwaardige wijze de tweede etappe in de Ronde van Burgos gewonnen. Na een zware val van David Dekker in de slotkilometer hadden zijn ploeggenoten van Jumbo-Visma vrij spel.

Terwijl zijn ploeggenoten de sprint voor hem wilden aantrekken, stuiterde Dekker hard over een hobbel op de weg. De 24-jarige zoon van Erik Dekker ging onderuit en nam veel renners mee in zijn val.

Een drietal van Jumbo-Visma wist de val te ontwijken, omdat zij voor hem uit reden. De Nederlander Roosen kwam juichend over de streep, gevolgd door zijn ploeggenoten Edoardo Affini (tweede) en Chris Harper (derde).

Zijn vierde profzege zorgde bij Roosen voor gemengde gevoelens. "Ik heb de crash helemaal niet gezien", zei de voormalig Nederlands kampioen op de weg. "Natuurlijk is dit niet de manier waarop je wil winnen. Hopelijk is iedereen in orde."

De meeste slachtoffers van de val leken er met relatief licht letsel van af te komen. Klassementsrenners Wilco Kelderman en Jai Hindley van BORA-hansgrohe hebben volgens hun team alleen enkele schaafwonden.

De leiderstrui in de Ronde van Burgos blijft om de schouders van de Colombiaan Santiago Buitrago. De rittenkoers duurt nog tot en met zaterdag.

