Annemiek van Vleuten en Wout van Aert hebben maandag het wielercriterium Draai van de Kaai op hun naam geschreven. Van Aert was in Roosendaal samen met Marianne Vos bovendien de sterkste in de koppeltijdrit.

Van Vleuten verscheen een dag na haar indrukwekkende eindzege in de Tour de France Femmes aan de start. Ze rekende in de eindsprint van de Draai van de Kaai af met Vos (tweede) en Shirin van Anrooij (derde).

Later op de avond was Van Aert de sterkste bij de mannenkoers. De groenetruiwinnaar van Jumbo-Visma was nipt sneller dan Mathieu van der Poel en Fabio Jakobsen, die respectievelijk tweede en derde werden.

Naast de vrouwen- en mannenkoers was er in Roosendaal een koppeltijdrit, die werd gewonnen door Vos en Van Aert. Het podium werd gecompleteerd door de duo's Ellen van Dijk/Bauke Mollema (tweede) en Van Vleuten/Van der Poel (derde).

Het was de eerste keer dat bij een criterium naast de mannenwedstrijd ook een vrouwenkoers en koppeltijdrit werden verreden. Bij de vrouwen stonden naast Van Vleuten, Vos, Van Anrooij en Van Dijk namen als Riejanne Markus, Floortje Mackaij en Lucinda Brand aan de start.

Er werden in de afgelopen dagen al verschillende wielercriteriums verreden. Dinsdag is het de beurt aan Steenwijk.