Mike Teunissen gaat Jumbo-Visma na vier jaar verlaten. De 29-jarige Nederlander kiest voor een overstap naar Intermarché-Wanty-Gobert, waar hij meer kansen op eigen succes krijgt.

Teunissen heeft een contract voor twee seizoenen getekend. Vanaf januari krijgt hij kansen in de eendagskoersen en korte rittenkoersen en zal hij de Eritreeër Biniam Girmay gaan bijstaan.

In 2019 pakte Teunissen verrassend de gele leiderstrui in de Tour de France door in de openingsrit naar de zege te sprinten. Verder won hij dat jaar de Vierdaagse van Duinkerke en de ZLM Tour. Teunissen is nu actief in de Ronde van Polen.

"De structuur en het beleid zijn goed en er is voor mij in het klassieke voorjaar een mooie rol weggelegd", zegt Teunissen over zijn overstap. "Ik wil er de finales kleuren en voor de ploeg kansen creëren in de schaduw van Girmay, die al bewezen heeft dat hij de belangrijkste wedstrijden kan winnen."

De overstap van Teunissen, die in totaal zes jaar voor Jumbo-Visma koerste maar tussendoor twee jaar in dienst van Sunweb reed, zat er al langer aan te komen. Vanaf augustus maken de meeste ploegen hun nieuwe renners bekend.

Eerder op maandag werd duidelijk dat Alexander Kristoff vertrekt bij Intermarché-Wanty-Gobert. De 35-jarige Noor gaat volgend jaar in zijn thuisland voor Uno-X rijden.