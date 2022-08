Astana Qazaqstan heeft de schorsing van Miguel Ángel López alweer opgeheven. Ruim een week geleden besloot de Kazachse ploeg de 28-jarige klimmer te schorsen, omdat zijn naam werd genoemd in een dopingzaak.

López werd verhoord door de Spaanse politie over zijn relatie met de controversiële dokter Marco Maynar, naar wie een onderzoek loopt wegens dopingzaken en witwassen.

Dat gebeurde toen de Colombiaan arriveerde op de luchthaven van Madrid. Hij zou afgelopen week in Spanje meedoen aan twee wedstrijden in de aanloop naar de Vuelta, die op 19 augustus begint in Utrecht. Vanwege zijn schorsing ontbrak López echter.

Astana besloot maandag die schorsing op te heffen. Volgens de ploeg uit Kazachstan is er op basis van informatie van de Spaanse autoriteiten en de internationale wielerfederatie UCI geen reden om López langer aan de kant te houden. De Colombiaan doet daarom deze week mee aan de Ronde van Burgos, ter voorbereiding op de Vuelta.

López eindigde in 2018 als derde in zowel de Giro als de Vuelta. Eerder dit jaar staakte de klimmer de strijd in de Giro vanwege een heupblessure. Door deze kwetsuur moest de Colombiaan de Tour de France aan zich voorbij laten gaan.