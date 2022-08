Marianne Vos heeft volop genoten van acht dagen Tour de France Femmes. De winnaar van de groene trui was een van de voorvechters van de nieuwe opzet, waarin de koers voor het eerst in lange tijd weer over meerdere ritten gaat.

"Het was een ontzettend mooie week, ik kan niet anders zeggen. Vanaf het eerste moment in Parijs is er zó veel gebeurd. Het waren maar acht dagen, maar het is behoorlijk pittig en intens geweest", zei Vos zondag na de slotrit tegen de NOS.

"Dit voegt ontzettend veel toe. Ik denk dat we het nu allemaal nog niet helemaal kunnen beseffen, maar wat we deze week hebben meegemaakt is ontzettend mooi. Het leek wel of er iedere dag meer publiek stond en dit finaleweekend was prachtig om mee te maken."

De 35-jarige Brabantse heeft goede hoop dat de vrouwenversie van de Tour van een mooie toekomst is verzekerd. "Ik denk dat het een heel mooi vervolg gaat krijgen en krijg heel veel mooie en positieve reacties."

45 Van Vleuten rijdt in stijl naar eindzege in Tour de France

'Ik ben mijn ploeggenoten heel dankbaar'

Ook persoonlijk kan Vos terugkijken op een geslaagde Tour. De Jumbo-Visma-renster won twee etappes, droeg vijf dagen lang de gele leiderstrui en mag zich winnaar van het puntenklassement en de bijbehorende groene trui noemen.

"Met de ploeg wilden we graag voor een etappewinst gaan. Dat is twee keer gelukt, met als bonus het dragen van de gele trui. Nu sta ik hier in het groen. Ik ben mijn ploeggenoten heel dankbaar dat ze mij elke dag zo hebben geholpen."

Tot slot had Vos mooie woorden over voor Tour-winnaar Van Vleuten, die de laatste twee ritten met overmacht won. "Echt ongelooflijk wat ze nu weer liet zien. Ik ben vandaag even in de buurt geweest, toen ze wat materiaalproblemen had. Wat ze daarna en ook gisteren liet zien, was supersterk."