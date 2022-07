Olav Kooij is zondag zijn leiderstrui kwijtgeraakt in de Ronde van Polen. De Nederlandse sprinter verloor de eerste plek in het algemeen klassement aan de Noor Jonas Abrahamsen. In de Baskische eendagskoers Circuito de Getxo greep Wilco Kelderman naast de zege.

Kooij won zaterdag de openingsrit in Polen, maar moest een dag later genoegen nemen met de vierde plek in de massasprint. De overwinning in de tweede rit, die het peloton over 205,6 kilometer van Chelm naar Zamosc voerde, ging naar de Belg Gerben Thijssen.

Thijssen liet de Duitser Pascal Ackermann en de Italiaan Jonathan Milan achter zich. De 24-jarige renner van Intermarché-Wanty-Gobert boekte pas zijn tweede profzege. De Nederlander Marijn van den Berg werd voor Mark Cavendish negende in de sprint.

In het algemeen klassement staat Kooij nu tweede op twee seconden van Abrahamsen. De Noor nam de leiderstrui over van de Nederlander door onderweg enkele bonificatieseconden te sprokkelen.

De Ronde van Polen duurt tot en met vrijdag. De WorldTour-koers gaat maandag verder met een 237,9 kilometer lange rit met in het slot drie beklimmingen.

Gerben Thijssen sprintte naar de winst in de Ronde van Polen. Gerben Thijssen sprintte naar de winst in de Ronde van Polen. Foto: Getty Images

Kelderman grijpt naast zege in Circuito de Getxo

In de Baskische eendagskoers Circuito de Getxo greep Kelderman naast de overwinning. De 31-jarige Nederlander eindigde als derde in een sprint heuvelop van een kopgroep van vier renners.

Juan Ayuso ging met de overwinning aan de haal in de 196,5 kilometer lange koers van Bilbao naar Getxo. De negentienjarige Spanjaard liet de Italiaan Andrea Piccolo achter zich.

Kelderman wacht al jaren op een overwinning. In 2013 was de renner van BORA-hansgrohe voor het laatst succesvol met de eindzege in de Ronde van Denemarken. Wel werd hij in 2015 nog Nederlands kampioen tijdrijden.