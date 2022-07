Annemiek van Vleuten kan haar geluk niet op met haar eindzege in de Tour de France Femmes. De 39-jarige renster van Movistar stelde haar gele trui zondag in stijl veilig door ook de loodzware slotrit te winnen.

Van Vleuten had de basis voor haar eindoverwinning zaterdag al gelegd door de voorlaatste etappe na een indrukwekkende solo op haar naam te schrijven. Ook in de rit van zondag, die eindigde op La Super Planche des Belles Filles, stond er geen maat op de Nederlandse.

"Het is een droom die uitkomt om deze etappe in de gele trui te winnen. Het was geen makkelijke rit en ook geen makkelijke week. Het is een achtbaan geweest. Ik heb het op de best mogelijke manier afgesloten", zei Van Vleuten in een eerste reactie.

"Ik kan het nu allemaal laten bezinken en er eindelijk van genieten. Gisteren was al ongelooflijk, maar ik wilde de focus behouden en het nog niet vieren. Nu ga ik alleen maar ijs en pizza eten en het vieren met de ploeg."

Annemiek van Vleuten was ook in de slotrit een klasse apart. Foto: Getty Images

'Hopelijk wordt deze koers alsmaar groter'

De vrouwenversie van de Tour de France werd dit jaar volgens een nieuw format verreden. In tegenstelling tot voorgaande jaren ging de koers over meerdere ritten (acht). Van Vleuten hoopt dat de status van de Tour alleen maar verder zal toenemen.

"Ik ben supertrots om me de eerste winnaar van deze nieuwe versie van de Tour de France voor vrouwen te mogen noemen", zei ze. "Hopelijk is dit het begin van meer en kan deze koers alsmaar groter worden. Hopelijk volgen er nog veel meer edities."

De Tour de Frances Femmes is de tweede grote ronde die op de indrukwekkende erelijst van Van Vleuten prijkt. Eerder was ze al drie keer de beste in de Giro.