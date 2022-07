Annemiek van Vleuten heeft zondag de Tour de France Femmes op haar naam geschreven. De Nederlandse renster sloot de Franse wielerronde in stijl af door ook de slotrit te winnen.

Van Vleuten sprong in de achtste etappe op 5 kilometer van de finish weg bij de concurrentie. Ze bouwde haar voorsprong op La Super Planche des Belles Filles steeds verder uit en soleerde naar de winst.

Zaterdag legde Van Vleuten de basis voor haar eindzege. De 39-jarige renster van Movistar, die eerder deze week nog tijd verloor door buikgriep, bekroonde een indrukwekkende solo van 62 kilometer met de ritzege en de gele leiderstrui. Hierdoor begon ze met bijna 3,5 minuut voorsprong op nummer twee Demi Vollering aan de slotrit.

Van Vleuten won de Tour in 2017 en 2018 ook al, maar toen ging het om een eendaagse koers. Dit jaar ging de vrouwenversie van de Tour voor het eerst in jaren weer over meerdere etappes.

Voor Van Vleuten is het haar tweede eindzege in een grote rittenkoers in een maand. Begin juli was ze voor de derde keer de sterkste in de Giro Donne.