Bij de Commonwealth Games in Londen is zondag een baanwielrenner in het publiek gevlogen. De Engelsman Matthew Walls kwam ten val op het onderdeel scratch en werd over de boarding gekatapulteerd. Enkele toeschouwers raakten gewond bij de crash.

Een man had snijwonden in zijn arm en een meisje moest worden verzorgd. Ook de 24-jarige Walls, die vorig jaar in Tokio olympisch kampioen werd op het omnium en zilver won op de koppelkoers, raakte gewond.

Walls probeerde in de slotronde enkele renners die ten val kwamen te ontwijken. George Jackson uit Nieuw-Zeeland en Josh Duffy uit Australië raakten bij een val lager in de baan met de fietsen in elkaar gehaakt en schoven door de hoge snelheid naar boven op de baan. Walls moest hierdoor ook naar boven sturen, raakte nog een ander wiel en vloog tot schrik van het publiek over de boarding.

Het restant van het baanprogramma van zondagmiddag werd afgelast. De bezoekers kregen het verzoek om het stadion te verlaten. De medische staf verzorgde ondertussen de gewonden. "Matt is bij zinnen en kan spreken. Dat heeft hij de hele tijd kunnen doen. Hij wordt verzorgd in het ziekenhuis", meldde Team England.

De Commonwealth Games, een soort Olympische Spelen voor Engeland en voormalige koloniën, vinden grotendeels plaats in Birmingham. Het baanwielrennen wordt in Londen gehouden.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om te bekijken hoe de Engelse baanwielrenner Matthew Walls het publiek in vliegt.