Sam Oomen en Antwan Tolhoek gaan zondag niet van start in de tweede etappe van de Ronde van Polen. Beide renners kwamen zaterdag ten val in de eerste etappe, die werd gewonnen door Olav Kooij.

"Helaas zal Sam niet starten in de etappe van vandaag. Hij heeft te veel last van de val van gisteren", meldt zijn ploeg Jumbo-Visma via Twitter.

Ploegleider Arthur van Dongen sprak na de eerste etappe al zijn zorgen uit over Oomen, die bij een massale valpartij vlak voor de finish betrokken was. "Hij sprak over een pijnlijk gevoel in zijn pols. Het is te hopen dat de schade meevalt."

Oomen keerde in Polen terug in competitie, nadat hij op 24 juni tijdens de wegwedstrijd op de NK voor het laatst in actie was gekomen. Hij eindigde daarin als vijfde. In de Ronde van Italië legde Oomen beslag op de twintigste plaats in het algemeen klassement.

Ook Tolhoek moet strijd staken

Niet alleen voor Oomen, maar ook voor Tolhoek zit de Ronde van Polen er al op. De 28-jarige coureur heeft pijn aan zijn ribben en rechterschouder overgehouden aan de valpartij van zaterdag.

Van een breuk is geen sprake, meldt zijn ploeg Trek-Segafredo. Tolhoek reed in Polen zijn eerste wedstrijd sinds de Mont Ventoux Dénivelé Challenge van 14 juni.

De Ronde van Polen gaat zondag verder met een relatief vlakke etappe tussen Chelm en Zamosc. De rittenkoers uit de World Tour duurt tot en met vrijdag.