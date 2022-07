Marianne Vos heeft er vrede mee dat ze de gele trui in de Tour de France Femmes heeft moeten afstaan aan Annemiek van Vleuten. De pijn wordt voor de 35-jarige renster van Jumbo-Visma verzacht doordat ze de groene trui nog heeft.

"Het was heel speciaal om vijf dagen in het geel te mogen rijden, maar eigenlijk ben ik ook wel blij dat ik nog één dag in het groen mag rijden", zei Vos. Het groen kan haar vrijwel niet meer ontgaan na het afstappen van nummer twee Lorena Wiebes.

Vos gaf zaterdag in de eerste bergrit door de Vogezen meer dan twintig minuten toe op winnares Van Vleuten. Dat maakte volgens de Brabantse maar weer eens duidelijk waarom ze geen kanshebber was voor de eindoverwinning.

"Ik voelde me niet supergoed vandaag. We reden volle bak naar de voet van de eerste beklimming en vanaf daar was het vol gas omhoog", aldus Vos. Ze moest op de eerste beklimming al afhaken bij haar concurrentes in het klassement.

De ervaren renster was blij met de hulp die ze van haar Jumbo-Visma-ploeggenoten kreeg. "Ik probeerde mijn eigen tempo te vinden en gelukkig had ik teamgenoten om me heen die me naar de finish loodsten."

Vos won deze Tour de tweede etappe en pakte toen ook de gele leiderstrui, waarin ze vrijdag haar tweede ritzege boekte.

Top vijf klassement 1. Annemiek van Vleuten - 23:18.31

2. Demi Vollering +3.14

3. Katarzyna Niewiadoma +4.33

4. Juliette Labous +5.22

5. Cecilie Uttrup Ludwig +5.59