Met een indrukwekkende solo lijkt Annemiek van Vleuten zaterdag het fundament te hebben gelegd voor de eindzege in de Tour de France Femmes, die zondag eindigt. De renster van Movistar knokte zich al vaak terug in haar loopbaan en ook in deze ronde moest ze van ver komen.

Er is niemand in haar entourage die in paniek raakt als de 39-jarige Van Vleuten een paar uur na de eerste etappe van deze Tour in Parijs last krijgt van haar maag en meer dan 24 uur lang niets kan binnenhouden. Bij haar ploeg weten ze dat de Nederlandse dingen kan die niemand haar nadoet.

"Ieder normaal mens zou hier niet van herstellen", zegt Sebastián Unzué, haar ploegleider bij Movistar, zaterdagochtend. Niet tíjdens de Tour, waarin fysiek elke dag het uiterste wordt gevraagd. "Maar Annemiek is niet normaal. Ze is een machine."

Van Vleuten heeft al zo vaak bewezen dat ze uit geslagen positie terug kan komen en sneller kan herstellen dan wie dan ook. Toen ze gebroken nekwervels opliep bij haar zware val tijdens de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016 bijvoorbeeld, of toen ze haar bekken op twee plaatsen brak bij een harde val in Parijs-Roubaix, nog geen jaar geleden.

Twee dagen later postte Van Vleuten een filmpje waarop te zien was dat ze alweer haar eerste stappen zette. Haar revalidatie rondde ze af in het Andesgebergte in Colombia. Ze was er ontspannen, en dan gaan de dingen vanzelf. Vervolgens domineerde ze het klassieke voorjaar, met winst in Omloop Het Nieuwsblad en Luik-Bastenaken-Luik.

Van Vleuten komt tot rust in de bergen

Van zo'n 'trainingsvakantie' wordt Van Vleuten niet alleen fysiek beter, weet ze al jaren. In de bergen komt ze ook tot rust. Ze ruimt er haar hoofd mee op, heeft ze in interviews vaak gezegd, zodat er ruimte ontstaat om haar lichaam opnieuw zo te pijnigen dat ze steeds een stukje beter wordt.

Vandaar dat Van Vleuten zo'n negentig dagen per jaar in de bergen verblijft, pendelend tussen Livigno, Andorra en de El Teide-vulkaan op Tenerife. Er is niemand in het vrouwenpeloton die dat op kan brengen. Maar ze zweert erbij. Ze weet in haar vijftiende seizoen als wielerprof wat goed voor haar is.

Dat is ook precies waarom wielrenner Jan-Willem van Schip haar zo bewondert. De twee wonen in Wageningen naast elkaar. "Annemiek begrijpt heel goed wat ze nodig heeft om goed te kunnen presteren", zegt Van Schip vanuit Pordenone in Italië, waar hij een wielerzesdaagse rijdt.

"Ze richt het zo in dat ze het leuk blijft vinden en sneller kan herstellen. Ik vroeg haar een keer waarom ze na haar olympisch tijdrittitel niet op het EK in actie ging komen. Toen vertrok haar gezicht helemaal. 'Waarom zou ik', zei ze. Dat is de interessantste les die ik van haar heb geleerd. Eentje die ook toepasbaar is op mensen in het bedrijfsleven, of in je vriendengroep: je kunt gewoon zeggen dat je iets heel graag níét wil doen. En dat is hartstikke oké. Annemiek is behalve zorgzaam ook een ontzettend wijs mens."

Van Vleuten werd pas op 27-jarige leeftijd prof

Dat is vanzelfsprekend niet altijd zo geweest. Toen Van Vleuten in 2010 als afgestudeerd epidemioloog haar baan als medewerker van een kenniscentrum voor groen onderwijs opzegde om fulltime wielerprof te worden, 27 jaar oud al, wist ze van topsport nog vrijwel niets.

Ze stond nog met een half been in het studentenleven van Wageningen. En toch won ze als renster van Nederland Bloeit in 2011 al de Ronde van Vlaanderen.

"Ze kon al knetterhard fietsen", zegt Iris Slappendel, die jaren met Van Vleuten voor dezelfde teams fietste. "Maar ze moest nog wel veel leren." Slappendel begint te lachen als ze aan het WK voor studenten van 2011 in Nijmegen terugdenkt. "Ik won daar de tijdrit, maar ik denk dat Annemiek sneller was. Ze reed vlak voor de finish alleen rechtdoor, waar ze naar links had gemoeten. Daar had ze onwijs de pest over in. Ze was toen al superfanatiek, maar ze maakte nog rookie mistakes."

Vlak na dat studenten-WK overleed haar vader, de man die vaak het hardst voor haar stond te juichen. Sindsdien draagt Van Vleuten tijdens wedstrijden de oorbellen die ze op haar achttiende verjaardag van hem kreeg.

Van Vleuten verbaast iedereen in Rio

Tijdens de Spelen van Rio in 2016 verbaasde Van Vleuten iedereen toen ze behalve een goede klassiekerrenster ook een topklimmer bleek te zijn geworden. Maar onderweg naar een zekere olympische titel viel ze in een afdaling en bleef ze roerloos liggen, om pas in de ambulance weer te ontwaken. De titel ging naar Anna van der Breggen.

Terug in Nederland kwamen de muren op Van Vleuten af. Met haar moeder trok ze naar Livigno in de Italiaanse Alpen, waar ze in Hotel Interalpen op 2.400 meter haar toevluchtsoord zou vinden. Ze trekt er sindsdien meerdere keren per jaar naartoe. De bergen werden haar tweede thuis. Ze werd er de beste ronderenster van haar generatie.

In de afgelopen vijf jaar won Van Vleuten zo'n beetje alles wat er te winnen valt, maar volgens haar trainer Louis Delahaije zoekt ze niet naar de meeste titels of de grootste zeges. "Ze heeft alles al gewonnen en heeft niets meer aan iemand te bewijzen. Ze wil alleen nog kijken hoever ze zichzelf kan pushen. Om het beste uit haar capaciteiten te halen. Dáár geniet ze van. Winnen is van dat proces een logisch gevolg."

Top vijf klassement 1. Annemiek van Vleuten - 23:18.31

2. Demi Vollering +3.14

3. Katarzyna Niewiadoma +4.33

4. Juliette Labous +5.22

5. Cecilie Uttrup Ludwig +5.59

'In de Giro was ze toch weer beter dan in Tokio'

Delahaije, nu tien jaar haar coach, dacht vorig jaar dat Van Vleuten haar hoogtepunt bereikt had, met haar olympische tijdrittitel in Tokio. "Dat was een bekroning op haar carrière en op onze samenwerking. Ik dacht: nu kijken of we dit niveau vast kunnen houden. Maar in de Giro was ze vorige maand toch weer beter. Ze heeft op hoogte nog harder kunnen trainen."

Veel mensen kunnen hem nog verbazen, zegt Delahaije, maar Van Vleuten niet. "Ze is zo ontzettend fit en gezond. Het zegt alles dat haar lichaam zelfs tijdens de Tour de France in staat is om een maaginfectie op te ruimen."

Hoe sterk ze precies is, weet Van Schip sinds 1 juni 2020. Hij, huisgenoot en wielrenner Taco van der Hoorn, en buurvrouw Van Vleuten maakten een tocht van 400 kilometer door Nederland. "Ze had haar energie veel beter verdeeld dan ik", zegt hij. "Op het einde heb ik keihard afgezien in haar wiel. Daar ben ik nog steeds van onder de indruk."

Van Vleuten vroeg zich zaterdagochtend bij de start van de zevende etappe in Sélestat nog af of ze wel voldoende hersteld zou zijn van haar maaginfectie. Het kon zomaar zijn dat ze net die ene procent zou missen die ze nodig had om de Tour te kunnen winnen.

Op weg naar de wereldtitel in 2019, ook na een solo. Op weg naar de wereldtitel in 2019, ook na een solo. Foto: Getty Images

'Op 95 procent is ze nog de beste'

Ploegleider Unzué twijfelde geen moment. Hij werkt nu twee jaar met Van Vleuten samen en weet dat ze harder traint en meer doet en laat dan wie dan ook. "Daardoor weet ik: op 95 procent is ze nog steeds de beste."

Anderhalf uur later bleek dat hij gelijk had, toen Van Vleuten op de eerste klim van de dag al aanviel. Alleen Demi Vollering kon even mee, tot de klim naar de top van de Col du Platzerwasel.

Van Vleuten was begonnen aan een solo van ruim 62 kilometer, op weg naar de overwinning in de Tour. De slotetappe van zondag naar La Super Planche des Belles Filles wordt normaal gesproken een 123,3 kilometer lange zegetocht.

"Ik ga lekker slapen met deze voorsprong. Dat betekent niet dat het al binnen is. Er zal nog gevochten worden voor alle truien. Maar in deze vorm hoef ik bergop niet bang te zijn om te worden gelost."