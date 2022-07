Het doet Annemiek van Vleuten veel dat ze zich geletruidrager in de Tour de France Femmes mag noemen. De 39-jarige renster van Movistar greep zaterdag met een indrukwekkende solo van 62 kilometer de macht in de voorlaatste rit.

Van Vleuten ging er in de loodzware rit al op de eerste van drie beklimmingen vandoor. Ze kreeg alleen concurrent Demi Vollering mee, maar ook zij kon het tempo uiteindelijk niet volgen. Van Vleuten finishte met minuten voorsprong.

Haar overwinning was voor de toprenster extra mooi, omdat het er eerder deze week even niet naar uitzag dat ze zich in de strijd om de gele trui zou mengen. Door buikgriep voelde ze zich een paar dagen erg slecht en verloor ze tijd in het klassement.

"Ik kan niet uitleggen hoe ziek ik ben geweest. Dat maakt het een overwinning met heel veel meer glans. Ik ben nog nooit zo slecht en zo ziek geweest op de fiets", zei Van Vleuten voor de camera van de NOS.

De nieuwe geletruidrager is haar ploeggenoten van Movistar dankbaar. "Ik ben zó goed geholpen door mijn ploeg. In de tweede en de derde etappe werd ik van alle kanten geduwd. Ze hebben me erdoorheen gesleept."

Annemiek van Vleuten kwam met grote voorsprong aan in Le Markstein. Foto: Getty Images

'Alle trainingsjaren betaalden zich uit'

Van Vleuten had de bergrit van Sélestat naar Le Markstein met rood omcirkeld in haar agenda. "Al voordat ik ging verkennen, zei ik: 'Deze etappe is op mijn lijf geschreven.' Het kwam hier aan op fitheid. Al die jaren van training betalen zich uit in zo'n etappe."

Uiteindelijk reed ze ruim 60 kilometer vooruit. "Ik dacht: op de WK in Yorkshire was het 105 kilometer, dus dit moet ook wel lukken. Ik probeerde de focus te houden op mijn taak, op welke bochten er kwamen en op de afdalingen."

Met nog één rit voor de boeg lijkt de eindzege Van Vleuten niet meer te kunnen ontgaan. "Morgen komt er nog een heel zware etappe, maar ik ga nu hiervan genieten", zei de Nederlandse, die volop geniet in de Tour.

"Het is heel speciaal dat ik in de gele trui mag rijden. Het is een mijlpaal dat ik solo win in een koers waarbij er zo veel mensen langs de kant van de weg staan en waarbij er zo veel mensen naar de televisie kijken."