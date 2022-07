Olav Kooij heeft zaterdag de eerste etappe in de Ronde van Polen gewonnen. Voor de twintigjarige renner van Jumbo-Visma is het zijn eerste zege op World Tour-niveau.

Kooij was na 219 grotendeels vlakke kilometers van Kielce naar Lublin de Duitser Phil Bauhaus de baas in een massasprint. De Belg Jordi Meeus finishte als derde. Mike Teunissen, ploeggenoot van Kooij, kwam als nummer vier ook juichend over de streep.

Eerder dit seizoen boekte Kooij al overwinningen in de Omloop van de Sarthe, de ZLM Tour en de Ronde van Hongarije. Een zege op het hoogste niveau ontbrak nog op de erelijst van het Nederlandse sprinttalent.

In de openingsrit in Polen kreeg een kopgroep van vijf renners zonder grote namen een kleine zes minuten voorsprong van het peloton. Door het werk van Jumbo-Visma, Quick-Step Alpha Vinyl (Mark Cavendish) en Groupama-FDJ (Arnaud Démare) kwam de verwachte massasprint nooit in gevaar.

Waar Cavendish en Démare teleurstelden met een respectievelijk achtste en negende plaats, sprintte Kooij op overtuigende wijze naar de winst. Hij begint zondag in de leiderstrui aan de tweede etappe, die opnieuw kansen biedt aan sprinters.

De Ronde van Polen duurt tot en met vrijdag. Vorig jaar ging de eindzege naar João Almeida. De Portugees kiest nu voor de Ronde van Burgos in aanloop naar de Vuelta a España en verdedigt zijn titel dus niet.