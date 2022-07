Annemiek van Vleuten heeft zaterdag de macht gegrepen in de voorlaatste rit van de Tour de France Femmes. De 39-jarige renster van Movistar kwam na een imponerende solo ruimschoots als eerste over de finish en neemt de gele leiderstrui over van Marianne Vos.

Van Vleuten ging er na zo'n 40 kilometer vandoor met Demi Vollering, waarna ze op de Col du Platzerwasel - de tweede klim van de dag - in haar eentje verder ging. Ze sloeg een gat van enkele minuten.

Voor geletruidrager Vos was al snel duidelijk dat er weinig te halen viel in de zware rit met in totaal drie beklimmingen. Ze moest op de eerste col van de dag (de Petit Ballon) al lossen en finishte met veel andere rensters op grote achterstand.

Eerder deze Tour had Van Vleuten door buikgriep nog tijd verloren op leider Vos, maar ze maakte dat zaterdag dus ruimschoots goed. Ze heeft nu 3.14 minuten marge op nummer twee Vollering en ruim 4,5 minuut voorsprong op Katarzyna Niewiadoma, die als derde finishte en in het klassement ook de nummer drie is.

De Tour de France Femmes eindigt zondag met opnieuw een zware rit in de Vogezen. Het peloton moet dan wederom drie cols over, waarvan de laatste La Super Planche des Belles Filles is.

Annemiek van Vleuten en Demi Vollering gingen er op de eerste klim samen vandoor. Annemiek van Vleuten en Demi Vollering gingen er op de eerste klim samen vandoor. Foto: Getty Images

Van Vleuten neemt heft in handen

In de wetenschap dat Van Vleuten in het klassement een achterstand van 1.28 minuten op Vos had, besloot ze op de Petit Ballon de aanval te kiezen. Zoals verwacht reageerde Vollering. Daarachter viel de groep flink uiteen, met Vos en bollentruidrager Femke Gerritse als voorname slachtoffers.

Vlak voor de demarrage van Van Vleuten en Vollering was een grote kopgroep van liefst 33 rensters (onder wie zeven Nederlanders) ingerekend. Lorena Wiebes behoorde niet tot de blikvangers; de tweevoudig ritwinnaar stapte eerder in de rit af.

De twee leiders reden steeds verder weg, waarna Van Vleuten er op de Col du Platzerwasel (7,1 kilometer à 8,3 procent) alleen vandoor ging. Ze verslapte ook op de slotklim (Grand Ballon, 13,9 kilometer à 6,6 procent) geen moment, pakte minuten op Vollering en heeft de eindzege voor het grijpen. Achter Vollering kwam de rest op grote achterstand binnen.

Van Vleuten won de Tour in 2017 en 2018 al eens, al ging het toen om een eendaagse koers. Verder prijken ook onder meer drie eindzeges in de Giro Donne op haar imponerende palmares. Dit jaar gaat de vrouwenversie van de Tour voor het eerst in jaren weer over meerdere etappes.