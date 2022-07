Remco Evenepoel heeft zaterdag voor de tweede keer in zijn carrière de Clásica San Sebastián gewonnen. De 22-jarige Belg maakte indruk door een solo van 45 kilometer af te ronden. Bauke Mollema werd vierde en finishte al voor de tiende keer in de top tien van de Spaanse klassieker.

Evenepoel reed op de Erlaitz, een 4 kilometer lange klim met een gemiddelde stijging van 10,4 procent, weg bij zijn concurrenten. De renner van Quick-Step Alpha Vinyl begon daarna aan een lange zegetocht.

Hij finishte na 224 kilometer met een voorsprong van 1.58 minuten op de Fransman Pavel Sivakov. Tiesj Benoot kwam na 2.31 minuten als derde over de streep en maakte zo het Belgische succes compleet.

Evenepoel won de Clásica San Sebastián ook in 2019. Dat was voor het Belgische toptalent toen zijn grote doorbraak bij de profs. Met Luik-Bastenaken-Luik won hij dit voorjaar zijn tweede klassieker.

Mollema eindigde als vierde in Baskenland en liep daarmee op het nippertje een podiumplaats mis. Wel eindigde de winnaar van 2016 voor de tiende keer in elf deelnames bij de beste tien. Alleen bij zijn debuut in 2008, toen hij afstapte, lukte dat niet.

Remco Evenepoel soleerde op indrukwekkende wijze naar de winst. Foto: Getty Images

Evenepoel laat achtervolgers niet dichterbij komen

Evenepoel greep de voorlaatste van in totaal zes hellingen aan om flink aan de boom te schudden. Simon Yates kon nog even volgen, maar nog voor de top van de Erlaitz schudde de Belg ook de Vuelta-winnaar van 2018 van zich af.

Terwijl Evenepoel aan zijn indrukwekkende solo van 45 kilometer begon, ontstond achter hem een groepje met Sivakov, Benoot en Carlos Rodríguez. Even later wist ook Mollema aan te sluiten, terwijl Yates werd opgeraapt.

In een ultieme poging om Evenepoel nog te achterhalen reden Sivakov en Rodríguez van INEOS Grenadiers weg bij de achtervolgers. De ontketende Belg liet echter niemand meer dichterbij komen.

Op de laatste klim, de 2 kilometer lange Murgil (stijgingspercentage van bijna 10 procent), vergrootte Evenepoel zijn voorsprong zelfs naar bijna twee minuten. Daardoor kon hij het zich veroorloven om in de lastige afdaling geen risico's meer te nemen en de overwinning uitgebreid te vieren.