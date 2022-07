Lorena Wiebes heeft zaterdag opgegeven in de zesde etappe van de Tour de France Femmes. De sprinter van Team DSM raakte zwaar gehavend bij een valpartij op vrijdag.

Wiebes begon zaterdag nog wel aan de koninginnenrit naar Le Markstein. Ze werd echter al snel op achterstand gereden en besloot er toen de brui aan te geven.

"Na hard te hebben geknokt in het begin van de etappe van vandaag heeft Wiebes helaas moeten afstappen", meldt DSM. Het team had haar eerder op de dag na medisch onderzoek groen licht gegeven om te starten.

De 23-jarige renner won in de vrouwentour de openingsrit en de vijfde etappe. Ook droeg ze de groene trui, omdat Marianne Vos - die aan de leiding gaat in het puntenklassement - al het geel in haar bezit heeft. In het algemeen klassement speelde Wiebes geen rol van betekenis.

Wiebes ging vrijdag in de slotfase van de heuvelrit in de afdaling hard onderuit. Ze kwam met flinke schaafwonden ruim zeven minuten na ritwinnaar Vos over de streep en moest haar elleboog laten hechten.

Voor de rappe Mijdrechtse lagen er in het slotweekend van de Tour de France Femmes toch al geen kansen meer op dagsucces. Met twee loodzware etappes is het woord op zaterdag en zondag aan de klimmers.