Lorena Wiebes is zaterdag 'gewoon' van start gegaan in de zevende etappe van de Tour de France Femmes. De tweevoudig ritwinnaar, die vrijdag ten val kwam, is door de medische staf fit genoeg bevonden om verder te gaan.

De 23-jarige Wiebes ging in de slotfase van de heuvelrit in de afdaling hard naar de grond. De kopvrouw van Team DSM kon wel verder, maar miste de aansluiting met het peloton. Ze kwam uiteindelijk op ruim zeven minuten van winnares Marianne Vos over de streep in Rosheim.

Team DSM meldde vrijdag dat Wiebes een paar schaafwonden aan haar val heeft overgehouden en dat haar elleboog moest worden gehecht. De ploeg zei daar wel bij dat het nog niet zeker was dat Wiebes zaterdag verder zou kunnen in de Tour. Enkele uren voor de start van de rit volgde alsnog groen licht van de medische staf.

Wiebes, die na dit seizoen vertrekt bij DSM, won deze Tour de France Femmes twee van de zes ritten. De Mijdrechtse sprintte zondag in de eerste etappe naar de gele trui op de Champs-Élysées. Afgelopen donderdag was ze in de sprint van de vijfde etappe weer een klasse apart.

In de laatste twee etappes van de Tour de France Femmes is het de beurt aan de klimmers. Het peloton trekt zaterdag door de Vogezen. De finish van de slotetappe ligt zondag op de La Super Planche des Belles Filles.

Vos gaat als geletruidrager het slotweekend in, maar de kans is groot dat ze de leiding in het algemeen klassement zal kwijtraken aan de betere klimmers. De 35-jarige Brabantse verdedigt een voorsprong van 35 seconden op naaste belager Katarzyna Niewiadoma uit Polen. Veel ogen zijn ook gericht op Demi Vollering (zesde op +1.11) en Annemiek van Vleuten (achtste op +1.28).