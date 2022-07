Lorena Wiebes heeft geen ernstige blessures overgehouden aan haar harde valpartij in de zesde etappe van de Tour de France Femmes. Team DSM meldt vrijdagavond dat de Nederlandse sprinter in orde is. Ritwinnaar Marlen Reusser gaat vanwege een hersenschudding niet meer van start in de zevende etappe.

De 23-jarige Wiebes ging op 23 kilometer van de finish hard onderuit in een afdaling. Ze verbeet de pijn na de val en ging met een bebloede elleboog in de achtervolging op het peloton, maar wist niet meer aan te sluiten. Uiteindelijk kwam ze op ruim zeven minuten van ritwinnares Marianne Vos over de streep.

Enkele uren later werd duidelijk dat Wiebes aan de valpartij enkele schaafwonden heeft overgehouden. Ook had ze een aantal hechtingen in een van haar ellebogen nodig.

Het is nog wel onduidelijk of Wiebes zaterdag van start kan gaan in de zevende etappe. "Lorena wordt nauwlettend gemonitord komende nacht", meldt Team DSM op Twitter. "Daarna wordt besloten of ze fit genoeg is om te starten in de etappe van morgen."

Wiebes won al twee etappes in de Tour de France Femmes. Ze sprintte naar de overwinning in de openingsrit op de Champs-Élysées in Parijs en was donderdag opnieuw de sterkste in een massasprint. Ook draagt ze de groene trui, omdat Vos - die aan de leiding gaat in het puntenklassement - de gele trui al in haar bezit heeft.

71 Massale valpartij en zege voor Wiebes in Tour de France Femmes

Ritwinnares Reusser door hersenschudding niet meer van start

Waar het nog onbekend is of Wiebes zaterdag zal starten, doet Reusser sowieso niet meer mee in de zevende etappe. De Zwitserse van de Nederlandse ploeg SD Worx hield aan een val in de zesde rit een hersenschudding over, zo bleek in het ziekenhuis. Ze moet nu rust houden voor haar herstel.

Reusser is bij SD Worx ploeggenote van onder anderen Demi Vollering en Chantal van den Broek-Blaak. De tijdritspecialiste soleerde naar de overwinning in de vierde etappe van de Tour.

De Tour de France Femmes is zaterdag toe aan een zware rit door de Vogezen. Na 126,7 kilometer ligt de aankomst in Le Markstein. Scherprechter in de finale is de beklimming van de Grand Ballon (13,5 kilometer met een gemiddelde stijging van 6,7 procent). Zondag zijn tijdens de slotrit opnieuw de klimmers aan zet, wanneer de aankomst op La Super Planche des Belles Filles ligt.