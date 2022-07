De Tour de France Femmes leverde al veel spektakel op, maar het gevecht om de eindzege zal pas dit weekeinde ontbranden. In de Vogezen gaan Demi Vollering en Annemiek van Vleuten de strijd met elkaar aan in de ronde waarin Marianne Vos tot nu toe het succesvolst is geweest.

Al op de Rue Benjamin-Franklin in Parijs beginnen haar ogen te glimmen als ze denkt aan de twee laatste etappes van deze Tour de France. Daarin moeten op zaterdag drie en op zondag twee beklimmingen van de eerste categorie worden bedwongen, met gevreesde namen als Platzerwasel en Ballon d'Alsace.

Dáár gaat de eerste Tour voor vrouwen in decennia naar verwachting beslist worden. Op haar terrein, de Vogezen, belooft Demi Vollering (25) bijna een week van tevoren al vuurwerk. "Ik heb een supersterke ploeg, had een heel goede trainingsperiode. En het is vlak bij huis. Ik ga voor geel. Dat kan. Ik geloof erin. Niets is onmogelijk."

Vollering woont al een paar jaar in Zwitserland, waar haar vriend (sinds kort verloofde) in een ziekenhuis werkt. De bergen liggen er aan haar voeten. Ze geniet ervan om in de natuur te zijn.

Vollering kent 'sprookjesachtige klim' op haar duimpje

Het spectaculaire zwaartepunt van deze Tour bevindt zich op wegen die Vollering goed kent. Zaterdag moeten de rensters 127 kilometer en 2.800 hoogtemeters bedwingen. De slotrit van zondag, 123 kilometer lang en met 2.400 hoogtemeters, eindigt op La Planche des Belles Filles. Dat is de enige aankomst bergop van deze Tour, met aan het einde een hellingsgraad tot 24 procent.

Het is een klim die Vollering in haar training al talloze keren heeft bedwongen. Ze vindt het "een sprookjesachtige klim" en kan zich nooit inhouden als ze eraan begint. De eerste keer dat ze er kwam, begon ze er te dagdromen. "Het was in het coronajaar (2020, red.), toen ik nog voor Parkhotel Valkenburg reed", zegt ze zondag in Parijs.

"Ik stelde me voor hoe de mannen hier altijd koersen in de Tour en ging vanzelf ook hard omhoog. Het was aan het eind van een training, nadat ik de Ballon d'Alsace al had gedaan. Het had iets magisch, die dag. Het sprookje is daar begonnen."

Top 10 algemeen klassement 1. Marianne Vos (Nederland) - 19.30.14

2. Silvia Persico (Italië) +0.30

3. Katarzyna Niewiadoma (Polen) +0.30

4. Elisa Longo Borghini (Italië) +0,35

5. Ashleigh Moolman (Zuid-Afrika) +1.05

6. Demi Vollering (Nederland) +1.11

7. Juliette Labous (Frankrijk) +1.19

8. Annemiek van Vleuten (Nederland) +1.28

9. Cecilie Ludwig (Denemarken) +2.02

10. Elise Chabbey (Zwitserland) +2.34

Giro Donne gaf Van Vleuten veel vertrouwen

Even verderop in Parijs zit Annemiek van Vleuten (39) in de lobby van haar hotel klaar voor een gesprek met de pers via Zoom. Ook zij weet precies waar het om te doen zal zijn. "Rit zeven en acht, daar focus ik me op", zegt ze resoluut. "Maar ook weer niet te veel. Je kunt je erop blindstaren en de andere etappes dan vergeten."

Van Vleuten won eerder deze maand afgetekend de Giro Donne. Bergop was ze eigenlijk niet te verslaan. En dat zorgde voor nogal wat zelfvertrouwen.

Met haar derde roze trui om haar schouders vertrok ze naar haar vertrouwde Interalpen-Hotel in de buurt van Livigno, in Italië, op 2.400 meter hoogte. Daar rustte ze uit, en trainde ze zich af en toe samen met Tom Dumoulin weer terug in topvorm voor de Tour.

"Ik weet dat ik een doel op mijn rug zal hebben", zegt ze. "Iedereen zal naar mij kijken. En mensen verwachten van me dat ik de laatste twee ritten voor spektakel zal zorgen. Dat zorgt voor druk en ik weet nu al dat het niet lekker wakker worden is die dagen. Tegelijkertijd kan ik ook goed met druk omgaan. Het haalt altijd het beste in me naar boven." Ze weet dan alleen nog niet wat haar te wachten staat.

Van Vleuten kampte met acute maaginfectie

Twee uur na de openingsrit in Parijs begint Van Vleuten zich ziek te voelen. Ze heeft een acute maaginfectie, maar daarover zegt ze nog niets. Ze moet overgeven, is aan de diarree. Gedurende de tweede etappe van Meaux naar Provins, op papier vlak maar in de praktijk een stuk minder, houdt ze helemaal niets binnen.

Alle kracht vloeit uit haar lichaam en ze heeft die ochtend niet het idee dat ze de finish zal halen. Ze trekt wel duidelijk een lijn: koorts betekent afstappen. Ze wil zichzelf niet in de vernieling rijden. Maar de artsen geven haar groen licht. Die dag wordt een van de zwaarste uit haar carrière. Ze heeft nog nooit zo afgezien, moet zelfs geduwd worden door haar ploeggenoten.

"Een nachtmerrie", zegt ze. Het is nog een wonder dat ze op slechts 34 seconden van etappewinnares en de nieuwe geletruidrager Marianne Vos over de finish komt.

Vollering slaat zichzelf na de etappe voor haar hoofd. Ze zat niet op te letten toen het groepje met Vos wegreed om de tussensprint te betwisten en daarna doorreed naar de finish. Daar had ze eigenlijk bij moeten zitten. Dan had ze Van Vleuten op achterstand kunnen rijden. "Als ik het ergens heb laten liggen", zegt ze, "dan daar."

Ook Vollering krijgt met tegenslag te maken

De volgende dag krijgt ook Vollering tegenslag te verwerken. Juist op het moment dat ze aanvalt, schuift ze onderuit in een bocht naar links. Het asfalt is net een ijsbaan, zegt ze na afloop van de derde etappe. Daar slaat haar de schrik om het hart als een auto van de Tour-organisatie haar over het hoofd ziet en bij het inparkeren bijna over haar achterwiel rijdt.

Vollering kon nog wel terugkomen en verloor geen tijd, maar ze had in Épernay een gaatje met Van Vleuten kunnen en misschien wel moeten slaan. Omdat ze weet dat ze haar op langere klimmen zelden de baas is.

Maar Van Vleuten is ook in de derde etappe nog altijd zichzelf niet. Op de steilste stukken richting Épernay verliest ze zomaar weer tien seconden. Aan de finish vertelt ze eerlijk dat ze al dagen ziek is. Haar wielertrui zit vol met witte kringen. "Misschien heb ik wel te veel zout aangevuld", blikt ze terug. "En heb je mijn buik gezien? Die zat helemaal vol met gas. Ik leek wel zwanger."

Tegelijkertijd weet ze dat ze het ergste gehad heeft. En Van Vleuten raakt zomaar niet in paniek. "Ik concentreer me op de dingen die ik onder controle heb. Als ik door ziekte de Tour niet kan winnen, dan is het niet anders."

De volgende dag trekt het vrouwenpeloton over de gevreesde gravelstroken in de Franse champagneregio. Van Vleuten voelt zich alweer bijna de oude. De rit verloopt crescendo, tot het moment dat ze op de laatste onverharde strook een lekke band krijgt. Gelukkig rijdt haar ploeggenote Emma Norsgaard niet ver achter haar. Van Vleuten krijgt haar fiets en kan op een klein klimmetje daarna weer aansluiten.

Geletruidrager Vos is realistisch

Opnieuw laat Vollering het na om haar concurrente op achterstand te rijden. Ze had niet op tijd door dat Van Vleuten in de problemen zat, zegt ze. En bovendien rijdt haar ploegmaatje Marlen Reusser solo aan kop. SD Worx verkiest op dat moment een dagzege boven een mogelijke Tour-winst. "Maar als we achter Marleen aan waren gereden, had het er ook heel raar uitgezien, toch? We kunnen het eigenlijk nooit goed doen."

Ze ontlopen elkaar nauwelijks in de vlakke ritten richting de Vogezen. Vollering en Van Vleuten finishen veilig in het peloton, telkens vlak achter een landgenote; donderdag is Lorena Wiebes voor de tweede keer de beste, vrijdag wint Vos in het geel haar tweede etappe. Het is de 242e zege uit haar imposante carrière.

Maar in finishplaats Rosheim is Vos realistisch: in het weekend zal ze afstand van haar trui moeten doen. Ze weet dat ze bergop tekort zal komen. "Er gaan andere namen vooraan rijden." Een zekere Annemiek van Vleuten bijvoorbeeld. Of Demi Vollering.