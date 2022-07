Marianne Vos is lovend over haar ploeggenoten van Jumbo-Visma na haar tweede ritzege in de Tour de France Femmes. De Brabantse sprintte vrijdag in de zesde etappe overtuigend naar de overwinning.

"De ploeg heeft er alles aan gedaan om mij goed in positie te krijgen. Heel mooi dat het lukt", jubelde de 35-jarige Vos bij de NOS.

De Nederlandse zat in de massasprint van een uitgedund peloton in een zetel toen Ellen van Dijk van kop af ging. Ze ging de sprint vervolgens aan en liet de concurrentie bijna een fietslengte achter zich.

Eerder schreef Vos al de tweede etappe in de Tour op haar naam, waardoor ze ook de gele trui pakte. "We wilden graag voor nog een etappezege gaan. Maar uiteraard kregen we het niet cadeau. We hebben ontzettend hard gevochten."

"In de finale werd dusdanig hoog tempo gereden dat het lastig was om het verschil te maken. Daarna was het positioneren voor de sprint", zei Vos. "Ik heb vandaag tot de laatste 200 meter geen wind gevoeld. Alle credits naar het team, de hele week al en vandaag weer."

Vos riant aan de leiding in puntenklassement

Dankzij haar ritzege gaat Vos nog steviger aan de leiding in de strijd om de groene trui. Ze heeft in het puntenklassement nu 76 punten voorsprong op haar landgenote Lorena Wiebes, die door een valpartij niet mee kon sprinten in de zesde etappe.

"Ik zit nog een dag in het geel en steviger in het groen. Mooie resultaten en een mooie dag", aldus Vos. In het algemeen klassement heeft ze nu een halve minuut voorsprong op de Italiaanse Silvia Persico en de Poolse Katarzyna Niewiadoma.

De Tour de France Femmes is zaterdag toe aan een zware rit door de Vogezen. Na 126,7 kilometer ligt de aankomst in Le Markstein. Scherprechter in de finale is de beklimming van de Grand Ballon (13,5 kilometer met een gemiddelde stijging van 6,7 procent). Zondag zijn tijdens de slotrit opnieuw de klimmers aan zet, wanneer de aankomst op La Super Planche des Belles Filles ligt.