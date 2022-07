Marianne Vos heeft vrijdag de zesde etappe in de Tour de France Femmes gewonnen. De Nederlandse geletruidrager was in een heuvelachtige rit de sterkste in de massasprint van een uitgedund peloton. Ze boekte haar tweede etappezege in de Franse wielerronde.

De 35-jarige Vos liet de Italiaanse Marta Bastianelli en de Belgische Lotte Kopecky ruim achter zich in de sprint. Eerder schreef de Brabantse de tweede etappe in de Tour de France Femmes op haar naam.

Dankzij haar ritzege verstevigde Vos ook haar leidende positie in het algemeen klassement. De renster van Jumbo-Visma heeft nu een halve minuut voorsprong op de Italiaanse Silvia Persico en de Poolse Katarzyna Niewiadoma.

De overwinning van Vos betekende het vierde Nederlandse succes in de Tour. Ook Lorena Wiebes won al twee etappes. Zij raakte vrijdag in de finale achterop door een valpartij en kon niet meesprinten.

De Tour de France Femmes is zaterdag toe aan een zware rit door de Vogezen. Na 126,7 kilometer ligt de aankomst in Le Markstein. Scherprechter in de finale is de beklimming van de Grand Ballon (13,5 kilometer met een gemiddelde stijging van 6,7 procent). Zondag zijn tijdens de slotrit opnieuw de klimmers aan zet, wanneer de aankomst op La Super Planche des Belles Filles ligt.

Uitslag etappe 6 1. Marianne Vos (Ned)

2. Marta Bastianelli (Ita)

3. Lotte Kopecky (Bel)

4. Elisa Balsamo (Ita)

5. Silvia Persico (Ita)

6. Maria Giulia Confalonieri (Ita)

7. Vittoria Guazzini (Ita)

8. Katarzyna Niewiadoma (Pol)

9. Rachele Barbieri (Ita)

10. Elisa Longo Borghini (Ita)

Wiebes verliest aansluiting door valpartij

Het rittenschema van de Tour de France Femmes biedt voor ieder wat wils en vrijdag leken de avonturiers voor hun kans te kunnen gaan. Extreem lastig was het traject tussen Saint-Dié-des-Vosges en Rosheim namelijk niet, maar het parcours leek aan de andere kant zwaar genoeg om de sprinters angst in te boezemen.

Na een openingsfase waarin het peloton lang gesloten bleef, ontstond er met nog 80 kilometer te gaan een kopgroep van liefst veertien rensters. Onder hen bevond zich de Nederlandse Silke Smulders van Liv Racing Xstra. De vluchters fietsten snel naar een voorsprong van bijna twee minuten, maar meer ruimte kregen ze niet van het peloton.

In de heuvelachtige finale regende het demarrages in de kopgroep. Ook in het peloton lag de snelheid extreem hoog, waardoor diverse rensters moesten lossen. Wiebes kon uitstekend bijblijven, maar de tweevoudig ritwinnares verloor de aansluiting door een valpartij.

Op de Côte de Boersch, het laatste klimmetje van de dag, sprong Marie Le Net weg uit de kopgroep. Kort daarna werd de Française als laatste vluchter ingerekend door het uitgedunde peloton, waarna een massasprint de beslissing moest brengen. Daarin werd Vos uitstekend afgezet door Vos, die de concurrentie vervolgens bijna een fietslengte achter zich hield.