Lorena Wiebes was enigszins verbaasd dat ze nog zo veel kracht overhad aan het einde van de vijfde etappe in de Tour de France Femmes. De Nederlandse was donderdag oppermachtig in de massasprint en boekte haar tweede ritzege in de Franse wielerronde.

"Dit is heel mooi", jubelde Wiebes bij de NOS. "Ik ben blij dat ik nog zo kon sprinten. Het voelde goed toen ik aanging en ik voelde dat ik sterk was, dus daar was ik blij mee. Ik had niet verwacht dat ik na 175 kilometer nog deze power zou hebben."

Onder leiding van de Duitse Franziska Koch zorgde Team DSM ervoor dat de voorsprong van een kopgroep van vier rensters niet te groot werd. Het verschil bungelde lange tijd rond de drie minuten en op 3 kilometer van de finish werden de vluchters ingerekend.

Vervolgens hield de 23-jarige Wiebes de Italiaanse Elisa Balsamo en Marianne Vos ruim achter zich in de massasprint. Afgelopen zondag won ze ook al de openingsrit naar de Champs-Élysées in Parijs.

"Ik moest het wel afmaken", doelde ze op het werk van haar ploeggenoten. "Franziska had de hele dag op kop gereden en zorgde ervoor dat het verschil met de kopgroep niet te groot werd. Ook de andere meiden hebben het supergoed gedaan."

71 Massale valpartij en zege voor Wiebes in Tour de France Femmes

'Zou mooi zijn als ik groene trui kan winnen'

Wiebes moest het wel stellen zonder haar lead-out Charlotte Kool, die niet van start ging in de vijfde etappe. "Het was wel iets anders, maar ook nu ging het goed. Gelukkig kan ik ook mijn eigen weg vinden in de sprint en dan komt het allemaal wel op zijn pootjes terecht."

Dankzij haar tweede ritzege verkleinde Wiebes haar achterstand op Vos in het puntenklassement tot 26 punten. De renster van Team DSM, die de groene trui draagt omdat Vos de gele trui in haar bezit heeft, realiseert zich dat het lastig wordt om ook het puntenklassement te winnen.

"Het zou mooi zijn als ik de groene trui mee naar huis kan nemen. Ik ben nu iets ingelopen op Marianne, maar het gat is nog steeds groot."