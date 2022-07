Lorena Wiebes heeft donderdag met overmacht de vijfde etappe in de Tour de France Femmes op haar naam geschreven. De coureur van Team DSM sprintte naar de zege in Saint-Dié-des-Vosges. Eerder won Wiebes al de openingsrit in Parijs. De gele trui blijft in het bezit van Marianne Vos.

De 23-jarige Wiebes bleef de concurrentie ruim voor. Op gepaste afstand finishte de Italiaanse Elisa Balsamo als tweede. Vos werd derde. Opmerkelijk was dat Elisa Longo Borghini vlak voor de aankomst de verkeerde afslag koos: in plaats van naar rechts stuurde de Italiaanse naar links, als enige coureur.

De Tour de France Femmes gaat vrijdag verder met een etappe die gezien het glooiende parcours op voorhand geschikt lijkt voor aanvallers.

Zaterdag moet er in de Vogezen flink worden geklommen en zal het algemeen klassement ongetwijfeld veel wijzigingen ondergaan. De rittenkoers eindigt zondag met een etappe die finisht op La Super Planche des Belles Filles.

Uitslag vijfde etappe 1. Lorena Wiebes (Nederland) - 4:32.16

2. Elisa Balsamo (Italië) - zelfde tijd

3. Marianne Vos (Nederland) - zelfde tijd

4. Rachele Barbieri (Italië) - zelfde tijd

5. Maike van der Duin (Nederland) - zelfde tijd

Vijfde rit in teken van lange vlucht

Met 176 kilometer was de rit van donderdag de langste in de Tour de France Femmes. De zwaarte zat hem niet zozeer in het profiel, aangezien het peloton nauwelijks hoefde te klimmen tussen Bar-le-Duc en Saint-Dié-des-Vosges.

De vijfde etappe werd gekleurd door een lange ontsnapping van vier coureurs: Victoire Berteau (Cofidis), Emily Newsom (EF Education-Tibco-SVB), Anya Louw (AG Insurance-NXTG) en Antri Christoforou (Human Powered Health). Geen van de vluchters vormde een gevaar voor de positie van Vos: op ruim 19 minuten was Berteau de best geklasseerde coureur in de kopgroep.

De avonturiers werkten goed samen en fietsten al snel naar een voorsprong van ruim 3 minuten. In het peloton nestelde het Team DSM van Wiebes zich aan de leiding, waardoor het verschil niet verder opliep en langzaam maar zeker werd teruggebracht.

De kopgroep hield geen stand tegen het peloton. Foto: Getty Images

Massale valpartij in achterhoede peloton

Zo kabbelde de etappe voort totdat een kleine vijftig kilometer voor de meet een massale valpartij plaatsvond in de achterhoede van het peloton. Favorieten waren daarbij niet betrokken, maar Annemiek van Vleuten zag met Emma Norsgaard een gewaardeerde helper opgeven met een schouderblessure.

Het incident zorgde even voor oponthoud, maar het peloton schoot snel weer in gang, waardoor de vluchters niet uitliepen. De bijna onvermijdelijke samensmelting was op 3 kilometer van de aankomst een feit. Op dat moment reden alleen Berteau en Christoforou nog aan de leiding. In de massasprint toonde vervolgens Wiebes haar klasse.