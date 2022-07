Tour de France-winnaar Jonas Vingegaard en Wout van Aert ontbreken in de selectie van Jumbo-Visma voor de Clásica San Sebastián. De ploeg wordt zaterdag aangevoerd door Tom Dumoulin.

De 25-jarige Vingegaard neemt voorlopig rust na zijn eindzege in de Tour. De Deen deed ook al niet mee aan criteriums. De twee jaar oudere Van Aert is door een verkoudheid niet fit genoeg om aan de start van de Baskische eendagskoers te staan.

De selectie van Jumbo-Visma wordt aangevoerd door Dumoulin. De Giro-winnaar van 2017 is bezig aan zijn laatste maanden als profwielrenner. Hij sluit zijn carrière in september af bij de WK wielrennen in Australië.

Tiesj Benoot is de enige renner in de Jumbo-Visma-selectie die de afgelopen weken ook meedeed aan de Tour de France. Het team wordt gecompleteerd door Gijs Leemreize, Robert Gesink, Timo Roosen, Chris Harper en Lennard Hofstede.

In tegenstelling tot Vingegaard doet Tadej Pogacar wel mee aan de Clásica San Sebastián. De tweevoudig Tour de France-winnaar eindigde de Ronde van Frankrijk dit jaar als tweede op 2 minuten en 43 seconden van de kopman van Jumbo-Visma.

De Clásica San Sebastián staat zaterdag op het programma. De Baskische WorldTour-klassieker, die vorig jaar werd gewonnen door Neilson Powless, telt dit jaar 224,8 kilometer.