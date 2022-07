Marianne Vos rekent zichzelf ondanks haar leidende positie in het algemeen klassement niet tot de favorieten voor de eindoverwinning in de Tour de France Femmes. De Nederlandse wist woensdag in de vierde etappe van de ronde het geel te behouden na een chaotische rit.

"Ik geniet van elk moment in het geel, maar ik ben realistisch over mijn kansen op de eindzege", aldus de 35-jarige Vos, die woensdag als vijfde over de finish kwam in Bar-sur-Aube, tegen ANP.

"Komend weekend wachten twee zware etappes met enkele lange beklimmingen. De klassementsrenners gaan daar echt veel tijd winnen. Dan hebben we het niet over een aantal seconden."

De renster van Jumbo-Visma heeft op dit moment zestien seconden voorsprong op Silvia Persico, de nummer twee van het algemeen klassement. Daarachter volgt Katarzyna Niewiadoma op eveneens zestien seconden. Vos is naast het geel ook in het bezit van de groene sprinterstrui, net voor haar landgenoot Lorena Wiebes.

Rit over onverharde stukken zorgt voor chaos

De etappe van woensdag ging van Troyes naar Bar-sur-Aube en telde 13 kilometer aan onverharde stukken. Dat zorgde voor veel chaos in het peloton en kritiek achteraf. "Gravel is heel mooi als je voorin zit, maar minder leuk als je achterin verzeild raakt", aldus Vos, die de etappewinst naar de Zwitserse Marlen Reusser zag gaan.

"De ploeg stak veel tijd en energie in het kiezen van de juiste posities en mijn ploeggenoten hielden me telkens goed vooraan. Dat is van groot belang als je aan die onverharde stroken begint. Ik kan me voorstellen dat het voor sommige klassementsrenners een zeer nerveuze dag was."

De Tour de France Femmes duurt tot en met zondag. Dan wordt de achtste etappe gereden met een finish op de beruchte klim La Super Planche des Belles Filles.