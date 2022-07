Annemiek van Vleuten vindt dat gravelritten zoals die van woensdag in de Tour de France Femmes niet thuishoren in een etappewedstrijd. Demi Vollering, ploeggenoot van ritwinnaar Marlen Reusser, vermaakte zich woensdag daarentegen uitstekend.

"Ik heb ervan genoten, ik hou wel van een klein beetje chaos", vertelde de 25-jarige Vollering na afloop voor de camera van de NOS. "Ik vind gravel heel leuk, het voelde alsof we de hele dag alles onder controle hadden."

Vollering juicht het dus alleen maar toe dat de organisatie een etappe met gravelstroken in het etappeschema heeft opgenomen, hoewel de kans bestaat dat coureurs door een lekke band veel tijd verliezen. "Je moet je fiets het werk laten doen en niet te zenuwachtig over het gravel heen rijden. Go with the flow dus."

De coureur van SD Worx finishte net als Van Vleuten op een minuut en veertig seconden van ritwinnaar Reusser. Van Vleuten is aan de beterende hand nadat ze zich enkele dagen ziek voelde en tijd had verloren.

Het was woensdag stoffig in de Tour de France Femmes. Foto: Getty Images

Van Vleuten is blij en opgelucht na inhaalrace

Van Vleuten dreigde woensdag als gevolg van een lekke band even nog meer tijd te verliezen, maar sloot in de slotfase op de fiets van ploeggenoot Emma Norsgaard alsnog aan bij de groep met de favorieten. "Ik ben heel blij en opgelucht dat ik het heb gered, maar eigenlijk hoort dit niet thuis in een etappekoers. Ik hou hier best van, maar dan wel in een eendagswedstrijd."

De coureur van Movistar noemde de afgelopen dagen een "lijdensweg". "Maar ik kon nu achtervolgen toen dat nodig was. Dat had ik eerder deze ronde niet gekund."

De Tour de France Femmes gaat donderdag verder met een relatief vlakke etappe met aankomst in Saint-Dié-des-Vosges. Zondag is de laatste dag van de rittenkoers. De achtste etappe eindigt op La Super Planche des Belles Filles.