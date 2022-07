Marianne Vos heeft in de vierde etappe van de Tour de France Femmes haar gele trui met succes verdedigd. De renster van Jumbo-Visma bleef in een chaotische rit, die deels over gravelwegen voerde, bij de andere favorieten. De Zwitserse Marlen Reusser soleerde naar de zege.

Vos kwam de vier zogenoemde 'chemin blancs', met in totaal 13 kilometer onverhard wegdek, zonder problemen over. Ze won 1.40 na de dertigjarige Reusser de sprint van de favorietengroep.

Daarmee finishte ze als vijfde, want ook de Française Évita Muzic, de Russische Alena Amialiusik en de Amerikaanse Veronica Ewers bleven uit de greep van de favorieten. Net als Reusser spelen zij echter geen rol in het klassement.

Ondanks de vele valpartijen en lekke banden in de 126 kilometer lange etappe van Troyes naar Bar-sur-Aube waren er geen noemenswaardige verschuivingen in de top van de rangschikking. Demi Vollering en Annemiek van Vleuten finishten in de groep van Vos.

In het klassement heeft de 35-jarige Vos, die maandag het geel pakte na het winnen van de tweede etappe, een voorsprong van zestien seconden op haar naaste belagers, de Poolse Katarzyna Niewiadoma en de Italiaanse Silvia Persico. Ook Vollering (zesde) en Van Vleuten (achtste) staan in de top tien.

De Tour de France voor vrouwen gaat donderdag verder met een heuvelachtige etappe van Bar-le-Duc naar Saint-Dié-des-Vosges. De rittenkoers duurt tot en met volgende week zondag.

Algemeen klassement Tour de France Femmes 1. Marianne Vos

2. Silvia Persico (+0.16)

3. Katarzyna Niewiadoma (+0.16)

4. Elisa Longo Borghini (+0.21)

5. Ashleigh Moolman-Pasio (+0.51)

6. Demi Vollering (+0.57)

7. Juliette Labous (+1.05)

8. Annemiek van Vleuten (+1.14)

9. Cecilie Uttrup Ludwig (+1.48)

10. Elise Chabbey (+2.20)

Marlen Reusser kwam solo over de streep in Bar-sur-Aube. Foto: Getty Images

Van Vleuten keert terug na lekke band

Omdat de obstakels pas in het tweede deel van het parcours lagen, kwam de etappe rustig op gang. Alleen de Belgische Valerie Demey en de Franse rensters Coralie Demay en Laura Asencio wisten een gat te slaan met het peloton.

Toen met nog zo'n 60 kilometer te rijden de eerste gravelstrook opdoemde, bleef er al snel weinig over van de maximale voorsprong van 2,5 minuut. In het peloton kwam Lorena Wiebes, winnaar van de eerste etappe, snel in de problemen.

Bij de zwaarste van de vier gravelstroken - de 4,4 kilometer lange Chemin du Plateau de Blu - kregen Niewiadoma en Cecilie Uttrup Ludwig (de ritwinnaar van dinsdag) te maken met materiaalpech. Omdat de andere favorieten niet vol doortrokken, konden ze weer aansluiten.

Bij de laatste zware strook van de dag, de Chemin de Vitry op 25 kilometer van de streep, was de chaos zo mogelijk nog groter. De Spaanse Mavi García werd door haar eigen ploegleider onderuit gereden en moest zwaar gehavend haar weg vervolgen. Van Vleuten reed lek, maar zette die scheve situatie snel recht.

De voor het Nederlandse SD Worx rijdende Reusser, die inmiddels de leiding in de wedstrijd had gegrepen, profiteerde van het oponthoud bij haar achtervolgers en verteerde de klimmetjes in de slotfase uitstekend. De Europees kampioene tijdrijden kwam met ruim een minuut voorsprong over de streep.