Tour de France-winnaar Jonas Vingegaard is woensdag gehuldigd in Kopenhagen. De renner van Jumbo-Visma won zondag de Ronde van Frankrijk. In het klassement had de Deen een voorsprong van 2 minuten en 43 seconden op Tadej Pogacar, de winnaar van 2020 en 2021.

Jonas Vingegaard eindigde vorig jaar als tweede in de Tour de France. Foto: ANP

De Deen greep de leiding in de Tour tijdens de rit met aankomst op de Col du Granon. Foto: ANP

Hij is de vierde renner die namens een Nederlandse equipe de Tour wint. Foto: ANP

Vingegaard trok nogal wat bekijks in Kopenhagen. Foto: ANP

Hij landde eerder op de dag in Denemarken. Foto: ANP