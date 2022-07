Mathieu van der Poel heeft voor de tweede dag op rij een wielercriterium na de Tour de France gewonnen. Net als maandag in Boxmeer kwam hij dinsdag in Surhuisterveen als eerste over de streep.

Van der Poel verwees in Friesland Mark Cavendish naar de tweede plaats. Dylan Groenewegen finishte als derde.

In Surhuisterveen lag ook 10.000 euro klaar voor de winnaar van een tussensprint. Die werd een prooi voor Fabio Jakobsen, de winnaar van de tweede etappe in de Tour de France.

Voor Van der Poel kwam er al na tien etappes een einde aan de Tour. Na een moeizame anderhalve week besloot hij op te geven wegens een gebrek aan vorm.

De 27-jarige renner van Alpecin-Deceuninck staat deze zomer nog bij meer criteriums aan de start. Hij rijdt in Chaam, Heerlen en Roosendaal.

Tour-winnaar Jonas Vingegaard laat de lucratieve koersen vooralsnog schieten. De Deen was dinsdag wel in Nederland om zich te laten huldigen bij het hoofdkantoor van Jumbo in Veghel.