Marianne Vos kon er dinsdag wel mee leven dat ze net naast haar tweede ritzege greep in de Tour de France Femmes. De 35-jarige Nederlandse moest het in de sprint afleggen tegen de Deense Cecilie Uttrup Ludwig, maar blijft wel in de gele trui.

"Cecile had echt de beste benen op de laatste 100 meter. Ik heb alles gegeven, maar kon haar niet verslaan", analyseerde Vos, die maandag de tweede etappe won en daarmee Lorena Wiebes uit het geel reed.

"Ik heb diep moeten gaan, want er werd stevig doorgereden op de klimmetjes. Het team zette me perfect af, maar het was echt een slopende finale. Teleurgesteld ben ik zeker niet, omdat ik de gele trui behouden heb."

De renster van Jumbo-Visma raakte in de derde etappe van Reims naar Épernay even achterop bij de andere favorieten, maar met nog 6 kilometer te gaan wist ze de aansluiting weer te vinden. In de sprint kwam ze vervolgens net wat kracht tekort.

"Ik ben uiteindelijk blij dat ik het gat na het lossen toch nog dicht kreeg. In de sprint kon ik niet meer doen dan dat ik deed. Die echte versnelling zat er niet meer in. Cecile heeft deze zege verdiend."

Vollering onderuit in spekgladde bocht

Demi Vollering maakte ook een sterke indruk, al kwam ze niet ongeschonden uit de strijd. Met nog zo'n 15 kilometer te gaan gleed ze hard onderuit, al wist ze uiteindelijk wel terug te keren en als achtste te finishen.

"Ik weet niet goed wat er precies gebeurde", vertelde ze over haar val in een bocht, kort na een klimmetje. "De wegen liggen er hier zo spekglad bij. Ik heb die bocht onderschat."

"Ik dacht dat ik er niet zo hard inging, maar plots lag ik wel tegen de grond. Dit is balen. De benen waren echt goed, maar ik verlies wel een hoop energie in die achtervolging. Zonde, echt zonde. Je wilt niet dat zoiets gebeurt."

Vollering, een van de favorieten voor de eindzege, bezet in het klassement de achtste plaats. Ze heeft een achterstand van 57 seconden op Vos. Annemiek van Vleuten (negende op 1.14) is de derde Nederlandse in de top tien.