Annemiek van Vleuten verloor dinsdag voor de tweede dag op rij tijd op geletruidraagster Marianne Vos in de Tour de France Femmes. Dat heeft een duidelijke reden: de renster kampt al enkele dagen met buikgriep.

Van Vleuten, die in het verleden drie keer de Giro d'Italia won, werd in de slotfase gelost door de kopgroep, met daarin onder meer Vos. In totaal bedraagt haar achterstand op Vos in het algemeen klassement nu 1.14 minuten.

In gesprek met de NOS vertelde Van Vleuten dat ze ziek is geweest. "Ik had buikgriep, dus ik heb een jasje uit gedaan. Het was niet relaxed, meteen na de eerste etappe werd ik ziek. Ik heb twee dagen niks kunnen eten en drinken, ben alleen maar naar de wc geweest. Vanochtend kon ik pas weer normaal ontbijten. Op dit moment heb ik weinig te zoeken hier, maar we hopen op beterschap."

De olympisch kampioen tijdrijden van 2021 heeft goede hoop voor de rest van de Tour. "Ik maak me druk om waar ik controle over heb. Over deze ziekte heb ik geen controle. Vandaag ben ik er goed doorheen gekomen, gister was het nog erger. Het team heeft me goed ondersteund. We gaan de komende week kijken wat mogelijk is."

De etappe werd gewonnen door de Deense Cecilie Uttrup Ludwig. De Tour de France Femmes, die voor het eerst sinds 2009 wordt gereden, gaat woensdag verder met een nieuwe heuveletappe. Het peloton vertrekt uit Troyes en komt 126 kilometer verder aan in Bar-sur-Aube. De achtdaagse rittenkoers duurt nog tot en met zondag.