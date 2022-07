Geletruidrager Marianne Vos is er dinsdag net niet in geslaagd haar tweede etappezege te boeken in de Tour de France Femmes. De Brabantse werd na een heuvelrit van 133 kilometer bij de oplopende finish in Épernay geklopt door de Deense Cecilie Uttrup Ludwig. Annemiek van Vleuten verloor weer tijd.

In de laatste 7 kilometer van de derde etappe bleef er een kopgroep van elf rensters over, onder wie Vos, Van Vleuten en Demi Vollering. De Poolse Katarzyna Niewiadoma ging de sprint op het steile gedeelte als eerste aan. Vos reageerde, maar Ludwig was nog sterker en spurtte met gemak naar de dagzege.

De 35-jarige Vos, die maandag de gele trui veroverde door de tweede rit te winnen, kwam op twee seconden van Ludwig over de streep en behoudt de leiding in het algemeen klassement. Het podium werd gecompleteerd door de Zuid-Afrikaanse Ashleigh Moolman-Pasio.

Van Vleuten verloor maandag een halve minuut op enkele rivalen en had het ook dinsdag moeilijk. De 39-jarige renster van Movistar gaf twintig seconden toe op Ludwig. Van Vleuten zei vlak na de derde etappe in gesprek met de NOS dat ze ziek is geweest, maar nu aan de betere hand is.

Vollering kwam dinsdag met de schrik vrij. De renster van Team SD Worx, net als Van Vleuten een kandidaat voor de eindzege, kwam op ruim 10 kilometer van de meet in de afdaling van de Côte de Mutigny hard ten val. Ze kwam er zonder kleerscheuren van af en finishte als achtste, op acht seconden van Ludwig.

De eerste Tour de France Femmes sinds 2009 gaat woensdag verder met een nieuwe heuveletappe. Het peloton vertrekt uit Troyes en komt 126 kilometer verder aan in Bar-sur-Aube. De achtdaagse rittenkoers duurt nog tot en met zondag.

Algemeen klassement Tour de France Femmes 1. Marianne Vos

2. Silvia Persico (+0.16)

3. Katarzyna Niewiadoma (+0.16)

4. Elisa Longo Borghini (+0.21)

5. Ashleigh Moolman-Pasio (+0.51)

6. Mavi García (+0.55)

7. Demi Vollering (+0.57)

8. Juliette Labous (+1.05)

9. Annemiek van Vleuten (+1.14)

10. Cecilie Uttrup Ludwig (+1.48)

Cecilie Uttrup Ludwig klopte onder anderen Marianne Vos in de sprint. Foto: Getty Images

Peloton houdt tempo hoog, Vollering in slotfase ten val

Na twee vlakke etappes kreeg het peloton dinsdag in de eerste heuvelrit voor het eerst wat serieuzer klimwerk voorgeschoteld. De derde etappe voerde de rensters langs vijf beklimmingen, met de Côte de Mutigny op 15 kilometer van de meet als grootste obstakel (900 meter klimmen met een gemiddeld stijgingspercentage van 12,2 procent).

Het parcours bood opnieuw kansen voor geletruidrager Vos, niet geheel toevallig een van de rensters die probeerden te ontsnappen. Door het hoge tempo in het peloton strandden alle vluchtpogingen in schoonheid en was de grote groep op de Côte de Trépail nog bijeen. Niet veel later werden ook de Française Pauline Allin en bolletjestruidrager Femke Markus op 74 kilometer voor de meet snel opgeslokt.

De meeste actie kwam van Femke Gerritse. De Nederlandse pakte op de Côte de Trépail, de Côte de Vertus én de Côte du Mesnil-sur-Oger de meeste bergpunten en verzekerde zich ten koste van ploeggenote Markus van de bolletjestrui. Vlak daarna vormde zich eindelijk een succesvolle vlucht: de Belarussische Alena Amialiusik ontsnapte op dik 40 kilometer van de finish en reed virtueel zelfs even in de gele trui, maar werd vlak voor de Côte de Mutigny ingerekend.

Op de pittigste klim van de dag werd het hectischer. Moolman-Pasio voerde het tempo op en kreeg onder anderen Van Vleuten met zich mee, terwijl Vos moest lossen. In de afdaling verloor ook Vollering de aansluiting door een valpartij in de afdaling, maar ze kon 'gewoon' weer verder. Vos en Vollering slaagden er 7 kilometer van de meet zelfs in om zich weer bij de kopgroep te voegen, bestaande uit onder anderen Van Vleuten, Niewiadoma, Moolman-Pasio en Elisa Longo Borghini.

Op de Mont Bernon, de laatste klim van de dag, moest Van Vleuten verrassend als eerste favoriet lossen. Op het steile slot richting de finish was een sprint onvermijdelijk en leek Vos de beste papieren te hebben om opnieuw te zegevieren. De renster van Jumbo-Visma gaf alles wat ze had, maar moest haar meerdere erkennen in een ontketende Ludwig.