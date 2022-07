Tadej Pogacar zal komende maand toch niet van start gaan in de Vuelta a España. De nummer twee van de Tour de France kiest voor een andere route, die inhoudt dat hij meedoet aan onder meer de WK.

Begin dit jaar werd bekend dat Pogacar voor het eerst in zijn loopbaan twee grote rondes in één jaar zou rijden: de Tour en de Vuelta. De Sloveen van UAE Team Emirates sloot de Tour zondag af als tweede, achter winnaar Jonas Vingegaard.

In zijn nieuwe programma richt Pogacar zich op een aantal eendagskoersen, waaronder de Clásica San Sebastián van komende zaterdag. Na zijn deelname aan de wegwedstrijd op de WK in Australië (30 september) focust de 23-jarige renner zich op de Ronde van Lombardije, die op 8 oktober wordt verreden.

Zijn keuze om de Vuelta over te slaan, betekent dat Pogacar niet in Nederland te zien zal zijn. De Ronde van Spanje begint op 19 augustus in Utrecht, waarna ook de tweede en derde etappe op Nederlandse bodem worden verreden.

Pogacar verloor de strijd om de gele trui in de Tour verrassend van Vingegaard. Hij toonde in aanloop naar de grootste wielerkoers ter wereld zijn topvorm en begon goed, maar bleek gaandeweg toch de mindere van zijn Deense concurrent van Jumbo-Visma.

Daarmee kwam er een einde aan de heerschappij van Pogacar in de Tour. In 2020 en 2021 bracht hij de gele trui wél naar Parijs. Ditmaal stelde hij 'slechts' de witte trui veilig als beste jongere.