Mathieu van der Poel heeft goede hoop dat hij zichzelf in de komende weken hervindt na zijn teleurstellende optreden in de Tour de France. De renner van Alpecin-Deceuninck richt zich op de WK wielrennen in september.

"Ik ben sinds twee dagen terug op de fiets. Ik was graag in Parijs gefinisht, maar het zat er niet in. Het lichaam wilde even niet mee", zei Van der Poel maandag tegen de NOS in Boxmeer, waar hij het criterium Daags na de Tour won.

De 27-jarige Nederlander gaf bijna twee weken geleden op in de Tour de France. Hij was tijdens de elfde etappe samen met Wout van Aert nog in de aanval gegaan, maar stapte later op de dag af. Hij was de dagen ervoor ook al niet in vorm.

Van der Poel verschijnt over een kleine drie weken sowieso niet aan de start van de EK wielrennen in München. De WK, die van 18 tot en met 25 september in het Australische Wollongong wordt gehouden, staat wél in zijn agenda.

"De EK rijd ik sowieso niet, maar van de WK ga ik wel een doel maken", aldus Van der Poel. "Ik hoop dat jullie me daarvoor ook al terugzien, maar ik hoop in Australië weer de beste versie van mezelf te zien."

'Gebruik de criteriums beetje als training'

Van der Poel deed twee keer eerder mee aan de wegwedstrijd bij de WK wielrennen. Vorig jaar moest de zoon van oud-wielrenner Adri van der Poel het mede door een gebrekkige voorbereiding met een achtste plek doen.

De renner hoopt dat de criteriums bijdragen aan het hervinden van zijn vorm. "Ik gebruik ze ook een beetje als training. Ik doe er een aantal de komende weken. Het is altijd een technisch rondje, waarin je de hele tijd moet optrekken. Dat is iets wat ik momenteel kan gebruiken."

Er staan de komende tijd meer Nederlandse (en Belgische) criteriums op het programma. Van der Poel start in onder meer Surhuisterveen, Chaam, Heerlen en Roosendaal.