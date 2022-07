Mathieu van der Poel heeft maandag in Boxmeer Daags na de Tour gewonnen. De renner van Alpecin-Deceuninck hield na 80 kilometer Danny van Poppel (BORA-hansgrohe) en Pascal Eenkhoorn (Jumbo-Visma) achter zich in een sprint tussen drie renners.

Het criterium in Boxmeer vond vanwege corona in 2020 en 2021 geen doorgang. In 2019 werd de laatste editie gewonnen door Mike Teunissen van Jumbo-Visma.

Van der Poel, Van Poppel en Eenkhoorn maakten zich in de slotkilometers los uit het peloton, waar onder anderen ook Fabio Jakobsen, Dylan Groenewegen en Bauke Mollema in reden. Eenkhoorn probeerde nog een aantal keer weg te rijden, maar de regerend Nederlands kampioen werd telkens bijgehaald door Van Poppel en Van der Poel.

In de sprint was Van der Poel uiteindelijk de sterkste. Twee weken geleden was hij in de elfde etappe van de Tour de France nog afgestapt in een zware bergrit. De viervoudig wereldkampioen veldrijden klaagde aan het begin van de Franse wielerronde over een gebrek aan vorm.

Voor Van der Poel was het de tweede keer op rij dat hij Parijs niet haalde. Afgelopen jaar stapte hij na ruim een week af om zich voor te bereiden op de Olympische Spelen in Tokio, waar hij deelnam aan de mountainbikerace.