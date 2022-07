Marta Cavalli is maandag na haar val in de tweede etappe van de Tour de France Femmes opgenomen in het ziekenhuis. De 24-jarige Italiaanse, die als een van de favorieten voor de eindzege gold, heeft een hoofdkwetsuur opgelopen.

Hoe ernstig de verwondingen zijn, moet onderzoek uitwijzen. Cavalli zat na haar val nog enkele minuten op de grond, stapte weer op de fiets, maar moest uiteindelijk toch opgeven.

"We hebben niet veel nieuws over Marta, ze heeft schedelletsel", zei ploegmanager Stephen Delcourt van FDJ SUEZ Futuroscope bij de finish in Provins. "We staan in contact met de arts. Ze is naar het ziekenhuis overgebracht en daar worden scans gemaakt."

Op ongeveer 25 kilometer van de eindstreep kwamen verschillende rensters, onder wie Cavalli, ten val. De nummer twee van de voorbije Giro Donne en winnares van de Amstel Gold Race werd met hoge snelheid aangereden door Australisch kampioene Nicole Frain.

Hoewel Cavalli na haar smak weer op de fiets stapte, vond Delcourt het onverantwoord om haar door te laten rijden. "We wilden geen risico's nemen. Ze aarzelde om door te gaan, maar het team zei nee. We willen niet spelen met de levens van onze rensters."

Marianne Vos sloeg in de vlakke rit een dubbelslag en pakte zowel de ritzege als de leiding in het klassement. De Tour de France Femmes duurt nog tot en met zondag en gaat dinsdag verder met een heuveletappe.