Marianne Vos had maandag in de euforie moeite om de juiste woorden te vinden na haar dubbelslag in de Tour de France Femmes. De Brabantse, jarenlang een van de aanjagers om de rittenkoers terug op de kalender te krijgen, won de tweede etappe op fraaie wijze en start dinsdag voor het eerst in de gele leiderstrui.

"Dit is onbeschrijfelijk", zei Vos in een eerste reactie bij de NOS. "Ik heb er nog niet echt woorden voor. We verwachtten wel enige chaos en dat bleek ook zo. We gingen voor de etappezege en nu start ik morgen in het geel. Dat zal wel heel bijzonder worden."

De 35-jarige Vos greep in de door valpartijen ontsierde etappe op zo'n 20 kilometer van de finish haar kans. De renster van Jumbo-Visma ontsnapte samen met Elisa Balsamo, Elisa Longo Borghini, Silvia Persico en Katarzyna Niewiadoma aan de aandacht van het peloton en voegde zich bij de Nederlandse koploper Maike van der Duin.

Het zestal slaagde erin om het door Team DSM aangevoerde peloton op afstand te houden, waardoor het groepje om de zege mocht gaan strijden. Vos toonde daarin zoals verwacht haar klasse en hield Persico (tweede) en Niewiadoma (derde) achter zich.

"We wisten dat de wind een rol zou kunnen spelen, maar je hebt altijd wel medestrijders nodig", zei Vos over de late vlucht. "Balsamo trok door na de sprint en vervolgens pikten we met een klein groepje Van der Duin op. Dat bleek goed samen te werken. Op dat moment was het nog ver, maar het motiveert wel als je de getalletjes op ziet lopen. De zere benen zijn het absoluut waard."

Vos, die inmiddels 241 overwinningen op de weg achter haar naam heeft staan, nam de leiding in het algemeen klassement over van Lorena Wiebes en begint dinsdag in de gele trui aan de eerste heuveletappe van deze Tour. Het peloton vertrekt uit Reims en komt na 133 kilometer en vijf klimmetjes aan in Épernay.