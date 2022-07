Marianne Vos heeft maandag de gele trui in de Tour de France Femmes van Lorena Wiebes overgenomen door de tweede etappe te winnen. De Brabantse was na een vrijwel vlakke rit van van 135 kilometer, die werd ontsierd door een reeks valpartijen, in een uitgedund groepje een klasse apart in de sprint.

Vos ontsnapte in de slotfase samen met landgenote Maike van der Duin, Elisa Balsamo, Elisa Longo Borghini, Silvia Persico en Katarzyna Niewiadoma aan de aandacht van het peloton. De renner van Jumbo-Visma was de grote favoriet om de sprint te winnen en maakte de verwachtingen ruimschoots waar in Provins.

De Italiaanse Persico kwam als tweede over de finish, voor de Poolse Niewiadoma. Longo Borghini eindigde als vierde op twee seconden van Vos. Wittetruidrager Van der Duin moest als nummer vijf twaalf tellen toegeven op haar winnende landgenoot. Balsamo haakte in de slotfase af en finishte slechts als 49e.

De 35-jarige Vos, die zondag in de openingsrit achter Wiebes als tweede finishte op de Champs-Élysées in Parijs, boekte haar derde overwinning van het jaar op de weg. De drievoudig wereldkampioen schreef eerder deze maand ook twee etappes in de Giro Donne op haar naam.

Wiebes slaagde er in de winderige etappe met Team DSM niet in om voor een nieuwe massasprint zorgen en finishte op 29 seconden van Vos als zesde. Ook klassementsrenners als Annemiek van Vleuten (29e op 34 seconden) en Demi Vollering (twaalfde op 29 seconden) deden geen goede zaken.

De Tour de France Femmes duurt nog tot en met zondag en gaat dinsdag verder met een heuveletappe. Het peloton vertrekt uit Reims voor een rit van 133 kilometer naar Épernay. Onderweg krijgen de renners te maken met vijf beklimmingen.

Valpartijen ontsieren tweede etappe

De vlucht van de dag vormde zich na tien minuten en bestond voor een groot deel uit Nederlanders. Sabrina Stultiens, Femke Gerritse, Marit Raaijmakers en de Israëlische Rotem Gafinovitz sloegen een gaatje. Op de Côte de Tigeaux, het enige klimmetje van de dag, was de voorsprong anderhalve minuut. Gerritse kwam als eerste boven en pakte twee bergpunten, waardoor ze samen met ploeggenoot Femke Markus het bergklassement aanvoert.

Aan kop van het peloton probeerde het DSM van geletruidrager Wiebes het tempo hoog te houden. Dat lukte uitstekend, mede doordat veel renners vooraan wilden zitten uit angst voor waaiers. Waar de voorsprong op 100 kilometer van de meet nog drie minuten bedroeg, werd het viertal twintig kilometer verder al ingerekend.

De rust keerde daarna snel terug in het peloton, maar dat veranderde op zo'n 30 kilometer van de finish. De nervositeit in de grote groep nam door de wind opnieuw toe en dat leidde tot de ene na de andere valpartij. Een van de slachtoffers was de Italiaanse favoriet Marta Cavalli, die op hoge snelheid naar het asfalt ging op een smalle weg. Ze kon de etappe wel weer vervolgen, maar oogde zwaar gehavend.

In de laatste 20 kilometer ontbrandde de etappe. Van der Duin won de tussensprint na een demarrage en kreeg gezelschap van Balsamo, Vos, Longo Borghini, Niewiadoma en Persico. Het zestal pakte een voorsprong van een halve minuut op het door Wiebes aangevoerde peloton.

Die marge liep zelfs nog iets op naar 40 seconden, waardoor de late kopgroep - alleen Balsamo haakte af - om de zege mocht strijden. Niewiadoma zette de sprint aan, maar Vos was alert en reed met overmacht naar de etappezege en de gele trui.