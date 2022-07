Julian Alaphilippe is maandag niet van start gegaan in de derde etappe van de Ronde van Wallonië. De Fransman is positief getest op het coronavirus.

"We wensen je een spoedig herstel toe, Loulou", schrijft zijn ploeg Quick-Step Alpha Vinyl in een korte verklaring op Twitter. Het is niet duidelijk hoe ernstig de klachten van de dertigjarige Alaphilippe zijn.

De Fransman had zaterdag nog de eerste etappe van de Ronde van Wallonië op zijn naam geschreven. Het was zijn eerste overwinning sinds zijn rentree op de fiets na een zware val tijdens Luik-Bastenaken-Luik in april. Hij liep daarbij een klaplong, twee gebroken ribben en een gebroken schouderblad op.

Eind juni maakte Alaphilippe zijn rentree bij de nationale kampioenschappen op de weg, waar hij als dertiende finishte. Hij hoopte nog mee te doen aan de Tour de France, maar Quick-Step besloot hem niet in de selectie op te nemen.

In Wallonië boekte Alaphilippe zaterdag pas zijn tweede zege van het jaar. In april won de tweevoudig wereldkampioen op de weg een etappe in de Ronde van Baskenland.

De Ronde van Wallonië duurt nog tot en met woensdag. De Australiër Robert Stannard gaat na twee van de vijf etappes aan de leiding in het algemeen klassement.