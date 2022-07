De Deense kranten zijn maandag lyrisch over Jonas Vingegaard. De 25-jarige renner van Jumbo-Visma werd zondag na Bjarne Riis de tweede Deen die de Tour de France als winnaar afsloot.

Vingegaard plaatst zich volgens Politiken op gelijke hoogte met de nationale voetbalploeg die in 1992 Europees kampioen werd en tennisster Caroline Wozniacki, de enige Deense die een Grand Slam-toernooi won. "Als dit al niet de grootste Deense sportprestatie ooit was, dan komt hij zeker in de buurt."

Volgens BT was de Tour van dit jaar "de mooiste aller tijden". Begonnen in Kopenhagen hebben de Deense renners prestaties geleverd "die niemand voor mogelijk had gehouden". Behalve het geel, de bollentrui en twee ritzeges voor Vingegaard wonnen ook zijn landgenoten Magnus Cort en Mads Pedersen etappes.

"De Deense jongens hebben gedaan wat niemand voor mogelijk had gehouden", schrijft BT verder. "Jonas' overwinning en de vier ritzeges zullen nooit worden vergeten. Met zijn Tour-zege heeft hij Denemarken de gele koorts bezorgd."

32 Tour-winnaar Vingegaard finisht met Jumbo-Visma-ploeggenoten in Parijs

'Nooit zagen we zo'n onderhoudende Tour'

Berlingske noemt de Tour van 2022 "er een van de moedigen, van de vernieuwers en de onberekenbaren". "We zijn eraan gewend dat het drieweekse spektakel drama met zich meebrengt. Maar zelden, en eigenlijk nooit, zagen we zo'n onderhoudende Tour. Dank Jonas. En dank ook Mads, Magnus, Van Aert, Pogacar en de rest van de coureurs."

Jyllands-Posten refereert nog aan de Tour-zege van Riis, die later door zijn dopingbekentenis veel van zijn glans verloor. "Jonas was de Tourminator. Dit is precies wat we in deze tijden van crises en oorlog nodig hadden. De twijfel rijdt altijd mee. Dat kan niet anders na wat de wielersport heeft doorgemaakt en zichzelf heeft aangedaan."

"Dat ligt niet aan de sympathieke Jonas of de andere renners van nu. Het laatste dopingschandaal ligt ver achter ons. Dat Jonas zijn zege uitgerekend op de Hautacam veiligstelde, herinnerde ons aan deze zware last. Het is de berg waar Riis destijds toesloeg en voor net zo veel vreugde zorgde in ons land. De kater kwam later, toen hij zijn dopinggebruik toegaf."

Vingegaard werd pas de vierde Tour de France-winnaar namens een Nederlandse ploeg. Charly Gaul, Jan Janssen en Joop Zoetemelk gingen hem voor.