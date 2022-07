Lorena Wiebes maakte zondag in de eerste etappe van de Tour de France Femmes haar favorietenrol waar. Ze klopte Marianne Vos in een spannende sprint op de Champs-Élysées, omdat ze in de laatste meters nog een extra versnelling in huis bleek te hebben.

Wiebes moest in de laatste honderden meters van ver komen, maar had voldoende kracht in de benen om haar landgenote nog te passeren. "Het was een chaotische, lange sprint. Maar ik rekende er al wel op dat Marianne de sprint vroeg zou inzetten."

"Gelukkig kon ik nog een keer versnellen en het tot de finish vasthouden. Het was heel close met Marianne. Dat het me gelukt is om te winnen en het geel te pakken, is echt ongelooflijk."

De 23-jarige Wiebes deed de afgelopen dagen haar best om zo relaxed mogelijk toe te leven naar de eerste Tour de France voor vrouwen sinds 2009, al wist ze dat door haar prestaties van dit seizoen veel ogen op haar gericht zouden zijn in de sprint.

"Ik heb het zoveel mogelijk benaderd als een normale wedstrijd. Al werd ik in de finale toch wat nerveus. De belangstelling is ook zoveel groter. Ik ben zo blij dat ik het heb kunnen afmaken, met dank aan het team."

Vos noemt tweede plek hoogst haalbare

Vos stelde dat Wiebes de verdiende winnares is. "Eigenlijk ging alles perfect voor mij en mijn team, maar ik kon de extra versnelling van Lorena niet beantwoorden. Lorena is een topsprinter. Als ze alles goed doet, is ze heel moeilijk te verslaan. Meer dan de tweede plek zat er vandaag niet in."

De 35-jarige Vos genoot zondag met volle teugen van de terugkeer van de Tour de France voor vrouwen. "Dit is een heel belangrijk moment voor het vrouwenwielrennen. Het was een prachtige dag op de Champs-Élysées. In het peloton zeiden we tijdens de rit af en toe wel 'wow' tegen elkaar."

Wiebes en Vos krijgen maandag waarschijnlijk een nieuwe kans om te sprinter, als er opnieuw een vlakke etappe op het programma staat. De Tour de France Femmes duurt tot en met volgende week zondag.