Lorena Wiebes heeft zondag de openingsetappe in de eerste editie van Tour de France Femmes gewonnen. De sprintster van DSM was op de Champs-Élysées net iets sneller dan Marianne Vos. Ze is daardoor ook de eerste drager van de gele trui.

Vos besloot na 81 kilometer koers om heel vroeg aan de sprint te beginnen. Wiebes kwam aan de linkerkant van de weg sterk opzetten en bleek over een net wat beter eindschot te beschikken.

Achter de twee Nederlandse sprintsters finishte de Belgische Lotte Kopecky als derde. Annemiek van Vleuten, een van de favorieten voor de eindzege, eindigde in het peloton als 21e.

De Tour de France voor vrouwen beleeft dit jaar een wedergeboorte. Sinds 1984 stond de rittenkoers, ondanks diverse naamswijzigingen, jaarlijks op het programma. Omdat het na een tijdje niet langer rendabel bleek, besloot de organisatie in 2009 de stekker eruit te trekken.

In 2014 werd met de komst van La Course de draad weer opgepakt door de Tour-organisatie ASO. Die wedstrijd bleef met uitzondering van 2017 echter beperkt tot een eendagskoers. Sinds dit jaar staat er met de eerste Tour de France Femmes eindelijk weer een volwaardige rittenkoers op het programma.

Aanvallers kunnen verwachte sprint niet voorkomen

De Tour de France Femmes werd op gang geschoten onder de Eiffeltoren. Daarna ging het via de Seine direct richting het circuit op de Champs-Élysées, waar later op de dag de laatste etappe van de Tour de France voor mannen op het programma staat.

Daar kregen de aanvallers twaalf rondjes de tijd om de sprinters te verrassen. Verschillende rensters sloegen een klein gaatje met het peloton, maar door het hoge tempo bleek het kansloos om de verwachte massasprint te voorkomen. Wiebes maakte daarin haar favorietenrol volledig waar.

Door de zenuwachtige taferelen in het peloton vonden er op de kasseien van de Champs-Élysées meerdere valpartijen plaats. De Belgische Alana Castrique was het grootste slachtoffer en is de eerste uitvaller.

De Tour de France Femmes telt in totaal acht etappes en duurt tot en met volgende week zondag. Op de slotdag staat met de rit naar La Super Planche des Belles Filles de koninginnenrit op het programma. Maandag krijgen de sprinters weer een kans in de rit van Meaux naar Provins.