Demi Vollering kon lang niet eens dromen van de eindzege in de Tour de France. Zondag begint de 25-jarige Nederlandse renster als een van de topfavorieten aan de eerste Ronde van Frankrijk voor vrouwen sinds 2009. "Ik verwacht echt dat de Tour het vrouwenwielrennen op een ander niveau gaat brengen."

Vollering kocht vorig jaar samen met haar vriend Jan de Voogd een Mercedes Sprinter met als doel er de perfecte camper van te maken. Ze begonnen zelf met het ombouwen van het busje, maar voor het belangrijkste deel hadden ze hulp nodig.

"Het ging ons vooral om de fietsgarage", zegt Vollering in gesprek met NU.nl. "Die wilden we aan de achterkant hebben, met daarboven ons bed. Het was heel lastig om een bedrijf te vinden die dat wilde doen, maar gelukkig hebben we er een gevonden. Het project is nog niet helemaal klaar, maar het keukentje doet het en we kunnen 'm gebruiken om een weekendje mee op stap te gaan."

Begin mei stapten Vollering en De Voogd in hun omgebouwde camper en reden ze anderhalf uur van het Zwitserse Basel - waar De Voogd woont en werkt - naar de Vogezen om de laatste drie etappes van de Tour de France Femmes te verkennen. Zo'n eenvoudige trainingsstage maakt de renster van SD Worx haast nog gelukkiger dan het winnen van een grote koers.

"Jan nam me een keer mee naar een heel chic hotel. Toen heb ik hem verteld dat ik veel liever met een tent op een camping sta. Gelukkig denkt hij er precies hetzelfde over. Ik heb heel erge mazzel dat ik het zo naar mijn zin heb in de natuur en het heerlijk vind om lekker buiten te fietsen. Ik heb niet veel nodig, dat is altijd al zo geweest. Ik geniet nog steeds iedere dag als ik op de fiets stap, ook nu het mijn werk is."

Demi Vollering in haar camper met fietsgarage. Demi Vollering in haar camper met fietsgarage. Foto: Instagram/demivollering

'Alles begint met dromen'

Wie de site van Vollering opent, ziet als eerste de woorden "It all starts with dreaming". "Dat is al heel lang mijn levensmotto. Ik ben altijd een dromerig persoon geweest", zegt de Nederlandse met een lach. "Alles begint met dromen. En als je een droom hebt, moet je er vol voor gaan."

Als kind droomde Vollering ervan om profrenner te worden, maar dat doel raakte langzaam uit zicht toen ze na een mbo-opleiding Flower Design direct aan het werk kon in meerdere bloemenzaken. "Mijn plan was om twee jaar vol voor mijn sport gaan. Maar in plaats daarvan was ik bijna zeven dagen per week aan het werk."

Dat veranderde toen ze De Voogd - een amateurrenner - leerde kennen en ze samen naar de Ardennen gingen voor fietsweekenden. "Ik deed daar urenlange duurtrainingen in zijn wiel", zegt Vollering. "De eerste keer zat ik er helemaal doorheen, was ik bijna aan het huilen en moesten we bij elk bakkertje stoppen omdat ik hongerklop had. Maar de volgende dag was ik aardig hersteld en stapte ik gewoon weer op de fiets. 'Je hebt echt talent', zei Jan. 'Daar moet je wat mee doen.'"

Vollering veranderde van wielerclub, ging voor het eerst met een trainer werken, stopte met haar baan en nog geen jaar later - eind 2018 - tekende ze haar eerste profcontract bij de Nederlandse ploeg Parkhotel Valkenburg. "Het was een heel enge stap om te stoppen met werken. Opeens had ik helemaal geen inkomen meer, dan zie je pas hoe hard je bankrekening naar beneden gaat. Maar het is het allemaal waard geweest."

Vollering is al in haar vierde profjaar een van de beste renners van het vrouwenpeloton. Dit seizoen staat ze op zes zeges en veertien toptienplaatsen. "Ik sta er niet al te vaak bij stil hoe snel het met mijn carrière gaat. Maar ik ben er superdankbaar voor. Het is mijn droom om een succesvolle wielrenner te zijn. En daar werk ik elke dag keihard voor."

Demi Vollering verkende in mei La Super Planche des Belles Filles, de slotklim van de Tour de France Femmes. Demi Vollering verkende in mei La Super Planche des Belles Filles, de slotklim van de Tour de France Femmes. Foto: SD Worx/Raymond Kerckhoffs

Vollering merkt al hele jaar hoe groot Tour is

Als Vollering de afgelopen jaren vertelde dat ze profrenner was, volgde steevast de vraag of ze ook de Tour de France reed. "En dan moest ik altijd 'nee' antwoorden", zegt ze. "We hebben wel La Course, een eendaagse wedstrijd', zei ik nog. Dan haakten de meeste mensen af, want die koers kenden ze niet."

Dit seizoen mogen de vrouwen voor het eerst sinds 2009 weer een volwassen Ronde van Frankrijk rijden. De Tour de France Femmes telt acht etappes en wordt georganiseerd door Tour-organisator ASO, die hoopt dat de vrouwenwedstrijd op den duur dezelfde status kan krijgen als de mannenrace. "Ik voel me nu veel serieuzer genomen", zegt Vollering. "Want iedereen is een stuk geïnteresseerder als ik zeg dat ik ga meedoen aan de Tour, de grootste wedstrijd die er is in het wielrennen."

Het afgelopen decennium kwamen grote koersen als de Ronde van Vlaanderen, Luik-Bastenaken-Luik en de Amstel Gold Race al op de vrouwenkalender. De terugkeer van de Ronde van Frankrijk moet een nog grotere impact hebben op de sport.

"Ik heb dit jaar al gemerkt hoe groot de Tour is, want in elk interview gaat het vooral daarover. De aandacht zal waarschijnlijk iets minder zijn dan bij de mannen, maar ik verwacht echt dat de Tour het vrouwenwielrennen op een ander niveau gaat brengen", zegt Vollering.

"Hopelijk gaan veel jonge meisjes kijken en denken: dit wil ik later ook. Ik hoop de volgende generatie te kunnen inspireren door te laten zien dat wij óók om de gele trui kunnen strijden, net als de mannen. En ik wil laten zien dat je met hard werken, passie en een grote droom heel ver kan komen."