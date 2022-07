Team SD Worx rijdt zondag de eerste etappe van de Tour de France Femmes in een door Amy Pieters ontworpen shirt. De ploeg wil daarmee laten zien dat de Nederlandse renster, die aan het revalideren is van een zwaar trainingsongeluk, nog altijd deel uitmaakt van het team.

"Voor haar ongeluk was Amy al druk bezig met het ontwerpen van een eigen wielerkledinglijn. Het is voor ons als ploeg een eer dat we deze kleding tijdens de eerste rit van de Tour de France Femmes in Parijs kunnen presenteren", zegt sportief manager Danny Stam van SD Worx.

De 31-jarige Pieters kwam eind december hard ten val tijdens een trainingsstage in Spanje. De Nederlands kampioen van 2021 liep zwaar hersenletsel op en lag drie maanden in coma. Ze is in Dordrecht bezig aan een lang revalidatietraject en kan inmiddels in de weekenden weer naar huis.

In de zomer van 2021, enkele maanden voor haar ongeluk, was Pieters al bezig aan het opstarten van haar eigen wielerkledinglijn. "De visie van Amy was vanaf het begin heel sterk; het maken van een collectie kwalitatief goede kleding die eruit springt door het gebruik van een mooie balans qua kleuren met net een elementje dat opvalt", zegt Lisan Dierkx van Specialized, dat het shirt mede heeft ontworpen.

De eerste etappe van de Tour de France Femmes gaat zondag van start met een vlakke etappe van 82 kilometer in Parijs. De prestigieuze rittenkoers duurt precies een week.

"De rensters zullen vol trots Amy's ontwerp dragen in de eerste rit in Parijs, zodat het grote publiek haar eerste ideeën en ontwerpen van wielerkleding kan zien", aldus SD Worx.