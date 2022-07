Annemiek van Vleuten kijkt uit naar de Tour de France voor vrouwen en is blij met alle belangstelling. De Nederlandse topfavoriet vindt de aandacht voor de achtdaagse rittenkoers wel een tikkeltje overdreven.

"De Tour wordt gehypet, net als de Olympische Spelen", zegt de 39-jarige Van Vleuten in gesprek met het ANP. "Die wegwedstrijd daar heeft een vrij laag niveau. Mensen moeten vooral niet het wielrennen reduceren tot de Tour de France."

"Het is niet de heilige graal, al zal het ongetwijfeld gaan leven. Wielerfans die al drie weken naar de Tour hebben gekeken, doen dat wellicht een week langer. En het is natuurlijk wel een soort erkenning."

Eerder deze maand deed Van Vleuten nog mee aan de Giro Donne, die ze voor de derde keer won. De renner van Movistar wilde koste wat kost meedoen in Italië. "Omdat ik niet snap dat de Tour nu al zo veel hoger staat aangeschreven. De Giro is zo'n mooie koers in zo'n mooi land. Ik heb er volle bak gereden."

Na haar eindzege trok Van Vleuten naar Livigno, vaak haar uitvalsbasis in de Noord-Italiaanse bergen. Ditmaal was ze er vooral om de accu op te laden. "Op een berg zitten en tot rust komen", noemt Van Vleuten het. "Vijf van onze zes Tour-rensters doen de dubbel. Ik heb ze opgedragen iets te doen waar ze blij van worden. Ik doe dat hier."

'Met name de laatste twee dagen moeten we vol aan de bak'

Met nieuwe energie begint Van Vleuten zondag als een van de favorieten voor de eindzege aan de Tour de France Femmes. De koers begint met een sprintetappe en gaat daarna in oostelijke richting naar eindpunt La Planche des Belles Filles.

"Met name in de laatste twee dagen moeten we vol aan de bak", weet Van Vleuten. "Ik denk niet dat je in de Tour nog per dag verbetert, hooguit mentaal misschien. Maar ik heb ook genoeg ervaring en ik ben onder Louis Delahaije (haar trainer - red.) mezelf minder verplichtingen gaan opleggen."

"Ik ben dankzij hem een blijer mens geworden, minder gefocust, alleen op dagen die het verschil kunnen maken. Ik heb veel minder stress en veel betere resultaten."

De Tour de France Femmes begint zondag met een korte rit in Parijs, waar later die dag ook de mannen finishen. De koers duurt precies een week.