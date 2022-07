Jonas Vingegaard won donderdag de achttiende etappe van de Tour de France en vergrootte zijn voorsprong op concurrent Tadej Pogacar met meer dan een minuut, naar 3.26. Na afloop wees de Deen vooral op het sterke optreden van zijn ploeg Jumbo-Visma.

Zoals gebruikelijk de laatste dagen probeerde Pogacar tijdens het klimwerk meerdere malen met explosieve sprints de Deen te lossen. Vingegaard kon dit elke keer pareren. Uiteindelijk waren de rollen op de Hautacam omgedraaid en kwam Vingegaard als eerste over de streep.

De geletruidrager wijst op de teamprestatie van Jumbo-Visma en vooral op Wout van Aert, die beulswerk verrichte. "Ik was om eerlijk te zijn blij dat ik klaar was, het was zo ongelofelijk zwaar. Maar natuurlijk ben ik ook blij dat ik gewonnen heb. Ik moet mijn hele team bedanken en dan vooral Wout, die rijdt gewoon Pogacar eraf op het steile stuk, ongelofelijk."

Bij de afdaling van de Col de Spandelles ging eerst Vingegaard zelf bijna onderuit, om vervolgens te zien hoe Pogacar daadwerkelijk uit de bocht vloog. Opvallend genoeg reed de Deen niet door, maar wachtte hij op zijn concurrent.

"Ja, volgens mij miste hij de bocht en ging hij het gravel in. De fiets verdween onder hem. Daarna besloot ik op hem te wachten. We wilden hem op de laatste klim lossen, en niet eerder."

Geletruidrager Jonas Vingegaard met Tadej Pogacar in zijn wiel. Geletruidrager Jonas Vingegaard met Tadej Pogacar in zijn wiel. Foto: Getty Images

Vingegaard praat nog altijd niet over de eindzege

Vingegaard haalde naar eigen zeggen extra motivatie uit zijn gezin. "Vanochtend zei ik over de telefoon tegen mijn vriendin en dochter dat ik voor hen wilde winnen. Ik ben zo blij en trots dat het gelukt is. Deze is voor mijn twee meiden."

Over de eindzege wil de Deen het echter nog altijd niet hebben. "Nee, ik wil nog niet praten over het winnen van de Tour. Laten we het daar over drie dagen over hebben. We bekijken het nu per dag, zoals we al de hele tijd doen."