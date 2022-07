Topfavoriet Annemiek van Vleuten voert de selectie van haar ploeg Movistar in de Tour de France voor vrouwen aan. Zondag, nog voor de mannen hun Tour afsluiten, strijdt het vrouwenpeloton op de Champs-Élysées om de eerste gele trui.

De selectie van Movistar komt voor een groot deel overeen met die van de recent verreden Giro Donne. Daarin pakte Van Vleuten voor de derde keer op rij de overwinning.

De 39-jarige Van Vleuten is bezig aan haar op een na laatste seizoen als wielrenster. De olympisch kampioene maakte in juni bekend dat ze eind 2023 een punt zet achter haar loopbaan.

Naast Van Vleuten komen ook Emma Norsgaard, Arlenis Sierra, Paula Patiño en Aude Biannic in actie namens Movistar. De Spaanse Sheyla Gutiérrez is de enige wijziging in het team ten opzichte van de Giro Donne.

De Tour de France voor vrouwen keert dit jaar voor het eerst sinds 2009 terug op de wielerkalender. De Britse Emma Pooley won destijds de laatste editie van de koers. De afgelopen jaren werd tijdens de Ronde van Frankrijk steeds een een- of tweedaagse wedstrijd voor vrouwen georganiseerd: La Course.

De Tour voor vrouwen bestaat uit acht etappes en eindigt op 31 juli boven op La Super Planche des Belles Filles.