Op de dag dat de Tour de France voor mannen eindigt, wordt de Tour de France voor vrouwen in gang gezet. De Tour de France Femmes, die zondag begint, kan weleens uitmonden in een Nederlands feestje.

"Het doel is om een evenement op te zetten dat over honderd jaar nog bestaat." Was getekend: Tour de France-directeur Christian Prudhomme rond de lancering van de Tour de France Femmes, de Ronde van Frankrijk voor vrouwen.

De Tour de France voor vrouwen beleeft niet zijn geboorte, maar zijn wedergeboorte. Zo'n dertig jaar terug vochten Jeannie Longo en Leontien van Moorsel fascinerende duels uit in de Tour de France Féminin. Omdat het organiseren van deze koers na een tijdje niet langer rendabel bleek, besloot de leiding in 2009 de stekker eruit te trekken. De vrouwen moesten het daarna een tijdje zonder 'eigen' Tour stellen.

In 2014 werd met de komst van La Course de draad weer opgepakt door de Tour-organisatie ASO, een wedstrijd die tot en met 2021 werd gehouden en alleen in 2017 meer dan één etappe telde (twee). Met de Tour de France Femmes is er eindelijk weer een volwassen tegenhanger van de Tour de France.

De rittenkoers gaat zondag van start en eindigt precies een week later. De eerste etappe wordt verreden in Parijs, over de Champs-Élysées. Enkele uren later eindigt de Tour de France voor mannen op de iconische boulevard.

Het rittenschema van de Tour de France Femmes. Het rittenschema van de Tour de France Femmes. Foto: ASO

De etappes bieden voor elk wat wils: er zijn drie vlakke ritten, drie heuvelritten en twee bergetappes. Die laatste twee etappes vinden in het afsluitende weekeinde plaats, waardoor de strijd om de eindzege lang spannend zal blijven.

De achtste en laatste etappe van de Tour de France Femmes finisht zondag 31 juli op La Super Planche des Belles Filles, de berg die razendsnel is uitgegroeid tot een klassieker. De dag ervoor is de koninginnenrit, wanneer in de laatste 90 kilometer liefst 3.000 hoogtemeters worden overbrugd. De ronde telt in totaal 1.033 kilometer.

144 renners zullen aan de start verschijnen, verdeeld over 24 ploegen van zes coureurs. De veertien World Tour-teams zijn aangevuld met liefst tien continentale formaties. De beperkte omvang van de ploegen maakt het lastig om de koers te controleren, wat spektakelbevorderend kan werken.

Etappeschema Tour de France Femmes 24 juli: Etappe 1, Parijs (82 kilometer)

25 juli: Etappe 2, Meaux-Provins (135 kilometer)

26 juli: Etappe 3, Reims-Épernay (133 kilometer)

27 juli: Etappe 4, Troyes-Bar-sur-Aube (126 kilometer)

28 juli: Etappe 5, Bar-le-Duc-Saint-Dié-des-Vosges (175 kilometer)

29 juli: Etappe 6, Saint-Dié-des-Vosges-Rosheim (128 kilometer)

30 juli: Etappe 7, Sélestat-Le Markstein (127 kilometer)

31 juli: Etappe 8, Lure-La Planche des Belles Filles (123 kilometer)

In de Tour de France Femmes wordt om dezelfde truien gestreden als in de Tour de France. Van de gele trui voor de leider in het algemeen klassement tot de witte trui voor de coureur die het jongerenklassement aanvoert. Het totale prijzengeld bedraagt 250.000 euro, een record in het vrouwenwielrennen.

Annemiek van Vleuten geldt op voorhand als te kloppen coureur. Op 39-jarige leeftijd vertoont de renster van Movistar nog geen spoor van verval. Eerder deze maand triomfeerde Van Vleuten in de Giro Donne, die zich qua zwaarte laat meten met de Tour de France Femmes.

In de strijd om de eindzege zal Van Vleuten onder anderen moeten afrekenen met haar landgenote Demi Vollering, het speerpunt van de Nederlandse ploeg Team SD Worx. Het is vooral de vraag of de allrounder - vorig jaar winnaar van La Course - in staat is Van Vleuten te volgen op de zware cols.

Verder moet er altijd worden gelet op de Italiaanse alleskunner Elisa Longo Borghini en de Deense Cecilie Uttrup Ludwig, die samen met de Italiaanse Marta Cavalli de Franse ploeg FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope aanvoert.

Wordt Demi Vollering de grote uitdager van Annemiek van Vleuten? Wordt Demi Vollering de grote uitdager van Annemiek van Vleuten? Foto: Getty Images

Marianne Vos zal zich ongetwijfeld mengen in het gevecht om dagzeges. Dat geldt ook voor het pas 23-jarige sprinttalent Lorena Wiebes. Voor de coureur van Team DSM liggen er zondag direct kansen op de Champs-Élysées.

De boulevard is in elk geval een fraai decor voor de lancering van de Tour de France Femmes, 67 jaar nadat er voor het eerst een Ronde van Frankrijk voor vrouwen werd verreden. In 1955, toen de vrouwen nog niet eens een eigen WK hadden, werd er eenmalig al een vrouweneditie van de Tour georganiseerd. Pas vele decennia later werd de draad weer opgepakt, maar een blijvertje werd de Ronde van Frankrijk voor vrouwen nooit.

Het verklaart de bovenstaande woorden van Prudhomme: de Tour de France Femmes moet op den duur net zo'n status krijgen als de Tour de France.